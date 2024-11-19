https://sarabic.ae/20241119/بوريل-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-دعم-أوكرانيا--1094970643.html
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول تقديم حزمة دعم... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T16:06+0000
2024-11-19T16:06+0000
2024-11-19T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن هناك تقدم بشأن اقتراحي للمضي قدمًا في اتفاق سياسي من أجل توفير هذه المساعدات العسكرية البالغة 6.6 مليار يورو لأوكرانيا، ما زلنا في حالة جمود، وقد كلفت الهيئات الفنية للمجلس بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل".وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241119/بوريل-يقترح-إنفاق-عائدات-الأصول-الروسية-على-شراء-الأسلحة-لكييف-1094967632.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول تقديم حزمة دعم العسكري بقيمة 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار) إلى أوكرانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن هناك تقدم بشأن اقتراحي للمضي قدمًا في اتفاق سياسي من أجل توفير هذه المساعدات العسكرية البالغة 6.6 مليار يورو لأوكرانيا، ما زلنا في حالة جمود، وقد كلفت الهيئات الفنية للمجلس بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل".
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنفاق معظم قيمة الشريحة الثانية من عائدات الأصول الروسية المجمدة، في ربيع عام 2025، على شراء أسلحة لأوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.
بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى
من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.