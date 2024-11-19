بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا

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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
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خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
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هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/بوريل-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-دعم-أوكرانيا--1094970643.html
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول تقديم حزمة دعم... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T16:06+0000
2024-11-19T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن هناك تقدم بشأن اقتراحي للمضي قدمًا في اتفاق سياسي من أجل توفير هذه المساعدات العسكرية البالغة 6.6 مليار يورو لأوكرانيا، ما زلنا في حالة جمود، وقد كلفت الهيئات الفنية للمجلس بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل".وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241119/بوريل-يقترح-إنفاق-عائدات-الأصول-الروسية-على-شراء-الأسلحة-لكييف-1094967632.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا

16:06 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تابعنا عبر
أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول تقديم حزمة دعم العسكري بقيمة 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار) إلى أوكرانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن هناك تقدم بشأن اقتراحي للمضي قدمًا في اتفاق سياسي من أجل توفير هذه المساعدات العسكرية البالغة 6.6 مليار يورو لأوكرانيا، ما زلنا في حالة جمود، وقد كلفت الهيئات الفنية للمجلس بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنفاق معظم قيمة الشريحة الثانية من عائدات الأصول الروسية المجمدة، في ربيع عام 2025، على شراء أسلحة لأوكرانيا.

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بوريل يقترح إنفاق عائدات الأصول الروسية على شراء الأسلحة لكييف
15:02 GMT
وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.
بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا
تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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