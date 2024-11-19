https://sarabic.ae/20241119/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-جر-أوروبا-إلى-صراع-عالمي-1094970888.html
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن فلاديمير زيلينسكي بعد أن أرسل آلاف الأوكرانيين إلى الموت، يحاول إشراك الدول الأوروبية في صراع عالمي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T16:22+0000
2024-11-19T16:22+0000
2024-11-19T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب باوز على منصة "إكس": "الرجل الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يناضل من أجل "الحرية" هو دكتاتور فاسد تمامًا".وفي وقت سابق، أشار باوز إلى أن الكلمات التي تزعم إن زيلينسكي "مدافع بطولي عن الديمقراطية، تبين أنها كذبة مطلقة".وقال: "لقد بدأ كمهرج، بتحريض من حكومة القلة الفاسدة، وهو الآن ديكتاتور تسيطر عليه القوى الأجنبية والمصرفيون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد يعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسية
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روسيا, أخبار أوكرانيا
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي
أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن فلاديمير زيلينسكي بعد أن أرسل آلاف الأوكرانيين إلى الموت، يحاول إشراك الدول الأوروبية في صراع عالمي.
وكتب باوز على منصة "إكس": "الرجل الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يناضل من أجل "الحرية" هو دكتاتور فاسد تمامًا".
وتابع باوز: "لقد أرسل جحافل من شعبه إلى الموت بينما جمع ثروة شخصية هائلة، وهو الآن يحاول جرنا إلى صراع عالمي قد يكون كارثيًا".
وفي وقت سابق، أشار باوز إلى أن الكلمات التي تزعم إن زيلينسكي "مدافع بطولي عن الديمقراطية، تبين أنها كذبة مطلقة".
وقال: "لقد بدأ كمهرج، بتحريض من حكومة القلة الفاسدة، وهو الآن ديكتاتور تسيطر عليه القوى الأجنبية والمصرفيون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.