صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي

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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
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خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
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ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-جر-أوروبا-إلى-صراع-عالمي-1094970888.html
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن فلاديمير زيلينسكي بعد أن أرسل آلاف الأوكرانيين إلى الموت، يحاول إشراك الدول الأوروبية في صراع عالمي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T16:22+0000
2024-11-19T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب باوز على منصة "إكس": "الرجل الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يناضل من أجل "الحرية" هو دكتاتور فاسد تمامًا".وفي وقت سابق، أشار باوز إلى أن الكلمات التي تزعم إن زيلينسكي "مدافع بطولي عن الديمقراطية، تبين أنها كذبة مطلقة".وقال: "لقد بدأ كمهرج، بتحريض من حكومة القلة الفاسدة، وهو الآن ديكتاتور تسيطر عليه القوى الأجنبية والمصرفيون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد يعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسية
https://sarabic.ae/20241119/بوريل-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-دعم-أوكرانيا--1094970643.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى صراع عالمي

16:22 GMT 19.11.2024
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
تابعنا عبر
أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن فلاديمير زيلينسكي بعد أن أرسل آلاف الأوكرانيين إلى الموت، يحاول إشراك الدول الأوروبية في صراع عالمي.
وكتب باوز على منصة "إكس": "الرجل الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يناضل من أجل "الحرية" هو دكتاتور فاسد تمامًا".

وتابع باوز: "لقد أرسل جحافل من شعبه إلى الموت بينما جمع ثروة شخصية هائلة، وهو الآن يحاول جرنا إلى صراع عالمي قد يكون كارثيًا".

وفي وقت سابق، أشار باوز إلى أن الكلمات التي تزعم إن زيلينسكي "مدافع بطولي عن الديمقراطية، تبين أنها كذبة مطلقة".
وقال: "لقد بدأ كمهرج، بتحريض من حكومة القلة الفاسدة، وهو الآن ديكتاتور تسيطر عليه القوى الأجنبية والمصرفيون".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا
16:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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