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مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
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أردوغان يعلق على الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا
أردوغان يعلق على الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T10:52+0000
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وقال أردوغان، للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد انتهاء أعمال قمة "مجموعة العشرين"، إن "أنقرة مستعدة للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا، وتجري اتصالات مع روسيا بشأن الوضع في المنطقة".وأضاف: "نحن مستعدون للوضع الجديد، الذي سينشأ نتيجة لانسحاب الأمريكيين من سوريا، وللواقع الحالي".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أنه لا يزال متفائلا بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات البلدين في مسارها الصحيح.بدورها تطالب دمشق أنقرة بسحب قواتها من الأراضي السورية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين البلدين.أردوغان: الأمم المتحدة غير قادرة على حل النزاعاتهجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلق على الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا

10:52 GMT 20.11.2024
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا.
وقال أردوغان، للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد انتهاء أعمال قمة "مجموعة العشرين"، إن "أنقرة مستعدة للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا، وتجري اتصالات مع روسيا بشأن الوضع في المنطقة".
وأضاف: "نحن مستعدون للوضع الجديد، الذي سينشأ نتيجة لانسحاب الأمريكيين من سوريا، وللواقع الحالي".

وتابع : "أمننا القومي يأتي أولاً ويقف فوق كل القضايا، ونحن نحاول عكس الأجواء السائدة في سوريا، لصالح المنطقة من خلال إجراء المفاوضات اللازمة مع روسيا".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أنه لا يزال متفائلا بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات البلدين في مسارها الصحيح.
بدورها تطالب دمشق أنقرة بسحب قواتها من الأراضي السورية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
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