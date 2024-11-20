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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/اعتقال-مواطن-ألماني-دخل-من-بولندا-إلى-روسيا-لتنفيذ-عمل-تخريبي--1094990342.html
اعتقال مواطن ألماني دخل من بولندا إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي
اعتقال مواطن ألماني دخل من بولندا إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، باعتقال المواطن الألماني نيكولاي جيدوك، أثناء دخوله مقاطعة كالينينغراد الروسية آتيًا من بولندا، حيث كان يخطط... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T08:43+0000
2024-11-20T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال نيكولاي فيكتوروفيتش جيدوك، عند دخوله إلى أراضي مقاطعة كالينينغراد آتيًا من جمهورية بولندا، لينفذ أنشطة تخريبية في منشآت الطاقة".وأشار البيان إلى أن "نتيجة لتفتيش سيارة "فورد فوكس"، التي كان يستخدمها والتي تحمل لوحات التسجيل الحكومية "إن إن إس 5305 ألمانيا"، تم ضبط 0.5 لتر من المتفجرات السائلة".وبحسب البيان، فإن "جيدوك، تلقى مهمة تنفيذ التفجير ومكونات العبوة الناسفة من المواطن الأوكراني جوروف ألكسندر أناتوليفيتش، الذي يحمل تصريح إقامة في ألمانيا، ويعيش في مدينة هامبورغ، من مواليد عام 1967".وتم فتح قضية جنائية بحق جيدوك، بموجب مادتي "الهجوم الإرهابي" و"تهريب متفجرات"، وتم القبض عليه.وبحسب المعتقل، تم تجنيده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من قبل جوروف، وهو ضابط سابق في شرطة أوديسا، ودعا الأخير جيدوك إلى "المساهمة" في إنهاء الصراع في أوكرانيا.ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني: تم تدريب عناصر الاستخبارات في كييف على يد الناتومجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
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اعتقال مواطن ألماني دخل من بولندا إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي

08:43 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021
جهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، باعتقال المواطن الألماني نيكولاي جيدوك، أثناء دخوله مقاطعة كالينينغراد الروسية آتيًا من بولندا، حيث كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية في منشآت للطاقة في المقاطعة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال نيكولاي فيكتوروفيتش جيدوك، عند دخوله إلى أراضي مقاطعة كالينينغراد آتيًا من جمهورية بولندا، لينفذ أنشطة تخريبية في منشآت الطاقة".
وأشار البيان إلى أن "نتيجة لتفتيش سيارة "فورد فوكس"، التي كان يستخدمها والتي تحمل لوحات التسجيل الحكومية "إن إن إس 5305 ألمانيا"، تم ضبط 0.5 لتر من المتفجرات السائلة".

وأضاف البيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط الأنشطة الإجرامية للمواطن الألماني نيكولاي فيكتوروفيتش جايدوك... الذي تورط في انفجار أنبوب محطة توزيع الغاز منخفض الضغط في مدينة كالينينغراد، في مارس/ آذار 2024، باستخدام عبوة ناسفة".

وبحسب البيان، فإن "جيدوك، تلقى مهمة تنفيذ التفجير ومكونات العبوة الناسفة من المواطن الأوكراني جوروف ألكسندر أناتوليفيتش، الذي يحمل تصريح إقامة في ألمانيا، ويعيش في مدينة هامبورغ، من مواليد عام 1967".
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30 أغسطس, 08:09 GMT
وتم فتح قضية جنائية بحق جيدوك، بموجب مادتي "الهجوم الإرهابي" و"تهريب متفجرات"، وتم القبض عليه.

واعترف جيدوك بتورطه في الانفجار الذي وقع في محطة توزيع الغاز في مارس الماضي، وتحدث عن المخبأ الموجود في مقبرة كالينينغراد.

وبحسب المعتقل، تم تجنيده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من قبل جوروف، وهو ضابط سابق في شرطة أوديسا، ودعا الأخير جيدوك إلى "المساهمة" في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
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