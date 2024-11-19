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الجيش الروسي يحرر نوفوسيلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني: تم تدريب عناصر الاستخبارات في كييف على يد الناتو
ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني: تم تدريب عناصر الاستخبارات في كييف على يد الناتو
سبوتنيك عربي
صرح العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر مازور، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2005، تم تدريب موظفي المخابرات في أوكرانيا على يد متخصصين من حلف شمال... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مازور، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "كيف تعمل المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية. تم نشر (طريقة عملهم) بالكامل منذ عام 2005، وإذا جاز التعبير، تم تدريب الأفراد في قواعد الناتو".وأضاف: "خضعت الوحدات الصغيرة وعدد صغير من الأفراد، من 3-5 أشخاص، لتدريب خاص معين. بالفعل في ذلك الوقت، وفي الوقت المناسب، كان من الممكن القول إنهم كانوا يُجهزون النواة، جوهر ضباط الاستخبارات الأوكرانية هؤلاء".وتقاعد مازور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، من منصب كبير مفتشي مديرية "التفتيش-4" الرئيسية التابعة لجهاز أمن الدولة الأوكراني. وفي الفترة من 2017 إلى 2018، قدم مساعدة سرية لجهاز الأمن الأوكراني، وشملت مهامه إعداد تقارير تحليلية عن الوضع الاجتماعي والسياسي وأنشطة الهيئات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي أكتوبر 2024، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، على مازور، بناءً على أدلة مقدمة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بتهمة التجسس.موسكو: روسيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية مواد بشأن ارتكاب كييف لإبادة جماعية في دونباسموسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني: تم تدريب عناصر الاستخبارات في كييف على يد الناتو

07:49 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Mikhail Markivالعلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Mikhail Markiv
تابعنا عبر
صرح العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر مازور، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2005، تم تدريب موظفي المخابرات في أوكرانيا على يد متخصصين من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مازور، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "كيف تعمل المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية. تم نشر (طريقة عملهم) بالكامل منذ عام 2005، وإذا جاز التعبير، تم تدريب الأفراد في قواعد الناتو".
وأضاف: "خضعت الوحدات الصغيرة وعدد صغير من الأفراد، من 3-5 أشخاص، لتدريب خاص معين. بالفعل في ذلك الوقت، وفي الوقت المناسب، كان من الممكن القول إنهم كانوا يُجهزون النواة، جوهر ضباط الاستخبارات الأوكرانية هؤلاء".

وأشار أيضًا إلى أن هذه المعلومات أخبره بها زملاء سابقون له في جهاز الأمن الأوكراني، الذين انتقلوا إلى أجهزة المخابرات الأجنبية.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 20:30 GMT
وتقاعد مازور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، من منصب كبير مفتشي مديرية "التفتيش-4" الرئيسية التابعة لجهاز أمن الدولة الأوكراني. وفي الفترة من 2017 إلى 2018، قدم مساعدة سرية لجهاز الأمن الأوكراني، وشملت مهامه إعداد تقارير تحليلية عن الوضع الاجتماعي والسياسي وأنشطة الهيئات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي أكتوبر 2024، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، على مازور، بناءً على أدلة مقدمة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بتهمة التجسس.
موسكو: روسيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية مواد بشأن ارتكاب كييف لإبادة جماعية في دونباس
موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
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