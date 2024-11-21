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إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241121/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل-1095023717.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T04:15+0000
2024-11-21T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن "إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لغارات جوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف، ابتداء من الساعة 6:07 صباحا".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وسط إنذارات جوية.ونشرت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في دنيبر (التسمية الأوكرانية لدنيبروبيتروفسك)، فيما لم ترد معلومات رسمية عن الانفجارات، حتى الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241121/بيسكوف-أوكرانيا-تهاجم-المنشآت-المدينة-بالمسيرات-بينما-القوات-الروسية-تعمل-ضد-أهداف-عسكرية-فقط-1095023275.html
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إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

04:15 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 21.11.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا
ميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أكدت وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن "إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لغارات جوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف، ابتداء من الساعة 6:07 صباحا".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: أوكرانيا تهاجم المنشآت المدنية بالمسيرات بينما القوات الروسية تعمل ضد أهداف عسكرية فقط
03:07 GMT
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وسط إنذارات جوية.
ونشرت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في دنيبر (التسمية الأوكرانية لدنيبروبيتروفسك)، فيما لم ترد معلومات رسمية عن الانفجارات، حتى الآن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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