https://sarabic.ae/20241121/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل-1095023717.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T04:15+0000
2024-11-21T04:15+0000
2024-11-21T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن "إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لغارات جوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف، ابتداء من الساعة 6:07 صباحا".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وسط إنذارات جوية.ونشرت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في دنيبر (التسمية الأوكرانية لدنيبروبيتروفسك)، فيما لم ترد معلومات رسمية عن الانفجارات، حتى الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241121/بيسكوف-أوكرانيا-تهاجم-المنشآت-المدينة-بالمسيرات-بينما-القوات-الروسية-تعمل-ضد-أهداف-عسكرية-فقط-1095023275.html
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أخبار العالم الآن, العالم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
04:15 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 21.11.2024)
أكدت وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن "إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لغارات جوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف، ابتداء من الساعة 6:07 صباحا".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وسط إنذارات جوية.
ونشرت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في دنيبر (التسمية الأوكرانية لدنيبروبيتروفسك)، فيما لم ترد معلومات رسمية عن الانفجارات، حتى الآن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.