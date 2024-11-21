https://sarabic.ae/20241121/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095037913.html
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T11:12+0000
2024-11-21T11:12+0000
2024-11-21T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 150 عسكرياً، كما استسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 34540 عسكريا، و215 دبابة و147مركبة مشاة قتالية و120 ناقلة جند مدرعة و1190 مركبة قتالية مصفحة و988 سيارة و296 مدفعا ميدانيا و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير و66 محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسكالجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
11:12 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 21.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو".
وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من المقاطعة".
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 150 عسكرياً، كما استسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 34540 عسكريا، و215 دبابة و147مركبة مشاة قتالية و120 ناقلة جند مدرعة و1190 مركبة قتالية مصفحة و988 سيارة و296 مدفعا ميدانيا و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير و66 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.