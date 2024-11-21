https://sarabic.ae/20241121/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095037913.html

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 150 عسكرياً، كما استسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 34540 عسكريا، و215 دبابة و147مركبة مشاة قتالية و120 ناقلة جند مدرعة و1190 مركبة قتالية مصفحة و988 سيارة و296 مدفعا ميدانيا و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير و66 محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسكالجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك

https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html

https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html

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