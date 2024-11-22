https://sarabic.ae/20241122/الصين-تزيد-وارداتها-من-اليورانيوم-الروسي-بأكثر-من-ثلاثة-أضعاف-في-2024-1095086177.html

الصين تزيد وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف في 2024

الصين تزيد وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف في 2024

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن بكين قد زادت وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T11:22+0000

2024-11-22T11:22+0000

2024-11-22T11:22+0000

الصين

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095087104_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_31d9b30cc56dff342fc08e170251e177.jpg

ووفقا لتقرير، أعدته "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، فإن الصين ستصبح المشتري الرئيسي لليورانيوم الروسي بحلول نهاية العام، إذا استمر هذا الاتجاه.ووفقا للبيانات، أصبحت روسيا المورد الرئيسي لليورانيوم للصين هذا العام، حيث اشترت الصين ما قيمته 68.3 مليون دولار من هذا المنتج من كازاخستان.وفي الوقت نفسه، زادت كوريا الجنوبية من مشترياتها بشكل ملحوظ ، حيث استوردت سيئول ما قيمته 650 مليون دولار من اليورانيوم المخصب من روسيا خلال عشرة أشهر، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد لهذا المنتج الروسي في الوقت الحالي.وسجلت الولايات المتحدة انخفاضا في وارداتها من اليورانيوم الروسي، حيث شهدت مشترياتها تراجعا بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي وارداتها 574 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024."حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورةقطعت مئات الآلاف من الأميال بين الجليد... قصة أول كاسحة جليد نووية في العالم "لينين"

https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html

https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, اقتصاد