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الصين تزيد وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف في 2024
الصين تزيد وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف في 2024
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن بكين قد زادت وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:22+0000
2024-11-22T11:22+0000
الصين
اقتصاد
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ووفقا لتقرير، أعدته "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، فإن الصين ستصبح المشتري الرئيسي لليورانيوم الروسي بحلول نهاية العام، إذا استمر هذا الاتجاه.ووفقا للبيانات، أصبحت روسيا المورد الرئيسي لليورانيوم للصين هذا العام، حيث اشترت الصين ما قيمته 68.3 مليون دولار من هذا المنتج من كازاخستان.وفي الوقت نفسه، زادت كوريا الجنوبية من مشترياتها بشكل ملحوظ ، حيث استوردت سيئول ما قيمته 650 مليون دولار من اليورانيوم المخصب من روسيا خلال عشرة أشهر، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد لهذا المنتج الروسي في الوقت الحالي.وسجلت الولايات المتحدة انخفاضا في وارداتها من اليورانيوم الروسي، حيث شهدت مشترياتها تراجعا بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي وارداتها 574 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024."حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورةقطعت مئات الآلاف من الأميال بين الجليد... قصة أول كاسحة جليد نووية في العالم "لينين"
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https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html
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الصين, اقتصاد
الصين, اقتصاد

الصين تزيد وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف في 2024

11:22 GMT 22.11.2024
© Getty Images / luckystepبرج تبريد في محطة للطاقة النووية
برج تبريد في محطة للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / luckystep
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أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن بكين قد زادت وارداتها من اليورانيوم الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
ووفقا لتقرير، أعدته "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، فإن الصين ستصبح المشتري الرئيسي لليورانيوم الروسي بحلول نهاية العام، إذا استمر هذا الاتجاه.

خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الحالي، اشترت الصين من روسيا يورانيوم مخصب بقيمة 849 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 3.2 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، تضاعفت عمليات التسليم في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 216 مليون دولار.

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ووفقا للبيانات، أصبحت روسيا المورد الرئيسي لليورانيوم للصين هذا العام، حيث اشترت الصين ما قيمته 68.3 مليون دولار من هذا المنتج من كازاخستان.
وفي الوقت نفسه، زادت كوريا الجنوبية من مشترياتها بشكل ملحوظ ، حيث استوردت سيئول ما قيمته 650 مليون دولار من اليورانيوم المخصب من روسيا خلال عشرة أشهر، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد لهذا المنتج الروسي في الوقت الحالي.
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وسجلت الولايات المتحدة انخفاضا في وارداتها من اليورانيوم الروسي، حيث شهدت مشترياتها تراجعا بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي وارداتها 574 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
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