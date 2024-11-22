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https://sarabic.ae/20241122/3-مليارات-دولار-دولة-عربية-تسجل-صادرات-ضخمة-من-السمك-1095075752.html
3 مليارات دولار... دولة عربية تسجل صادرات ضخمة من السمك
3 مليارات دولار... دولة عربية تسجل صادرات ضخمة من السمك
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية، اليوم الجمعة، في تقرير جديد عن ارتفاع ضخم بمعدل صادراتها من السمك، خلال سنة 2023. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T07:50+0000
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وجاء في تقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم (نحو 3.10 مليارد دولار) خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.بدورها، قالت كاتبة الدولة في وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، زكية الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.وبحسب الدريوش، فإن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.وأشارت إلى الدور المهم الذي يتطلع إليه قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنوات"منافسة أفريقية شرسة"... دولة عربية ضمن الـ9 الكبار في "قطاع المستقبل"
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, السمك, صيد السمك, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, السمك, صيد السمك, العالم العربي, الأخبار

3 مليارات دولار... دولة عربية تسجل صادرات ضخمة من السمك

07:50 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Nikolai Khizhnyak / الانتقال إلى بنك الصورصياد
صياد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
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كشفت دولة عربية، اليوم الجمعة، في تقرير جديد عن ارتفاع ضخم بمعدل صادراتها من السمك، خلال سنة 2023.
وجاء في تقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم (نحو 3.10 مليارد دولار) خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
بدورها، قالت كاتبة الدولة في وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، زكية الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
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وبحسب الدريوش، فإن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأشارت إلى الدور المهم الذي يتطلع إليه قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنوات
"منافسة أفريقية شرسة"... دولة عربية ضمن الـ9 الكبار في "قطاع المستقبل"
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