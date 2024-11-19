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بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
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"منافسة أفريقية شرسة"... دولة عربية ضمن الـ9 الكبار في "قطاع المستقبل"
"منافسة أفريقية شرسة"... دولة عربية ضمن الـ9 الكبار في "قطاع المستقبل"
سبوتنيك عربي
أشار تقرير تحليلي جديد نشرته وحدة أبحاث الطاقة مقرّها واشنطن، إلى أن "تكلفة تكرير وإنتاج معادن البطاريات في القارة الأفريقية ستصبح أرخص من أوروبا بحلول عام... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:13+0000
2024-11-19T08:13+0000
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واشتدت المنافسة على بناء مصافي تكرير المعادن في أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من تكاليف التعدين والمعالجة المنخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يعزز إمكانات تصنيع البطاريات في القارة السمراء، مع فرص واعدة للمملكة المغربية.ومع انخفاض تكلفة تكرير المعادن في أفريقيا، يرى التقرير فرصًا واعدة لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في المغرب وتنزانيا، بتكلفة تنافسية عالية من بين جميع الدول الأفريقية المرشحة، بحلول عام 2030.وأشار التقرير إلى أن "المغرب وتنزانيا، تستطيعان إنتاج وتصدير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم إلى أوروبا بتكلفة تتراوح من 68 إلى 72 دولارًا لكل كيلو واط ساعي، بحلول عام 2030، بالقرب من التكلفة ذاتها المتوقعة في القارة العجوز".ونوّه التقرير المنشور إلى أن "الانخفاض المتوقع بتكلفة تكرير المعادن في أفريقيا يعود إلى أسباب عدة، أبرزها امتلاك القارة احتياطيات كبيرة من هذه المعادن وانخفاض تكلفة العمالة والكهرباء، إضافة إلى تراجع تكلفة الشحن إلى الأسواق الرئيسة مثل أوروبا.ورشّح التقرير إقامة مصاف لتكرير ومعالجة الكوبالت في 9 دول أفريقية منتجة، هي الكونغو الديمقراطية والكاميرون وساحل العاج ومدغشقر والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.وتتمتع صناعة البطاريات في المغرب بإمكانات عالية تؤهّله لأن يصبح مركزًا لتصدير البطاريات إلى أوروبا، مستفيدا من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.ويضم قطاع السيارات في المغرب حاليًا سلسلة مصانع لكبرى الشركات العالمية، مثل "رينو" و"ستيلانتس"، بطاقة إجمالية تصل إلى 650 ألف سيارة سنويًا، ما يوفر الخبرة الإنتاجية والبنية التحتية اللازمة لدعم إنتاج البطاريات.كما يتمتع المغرب بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى وفرة احتياطيات المواد الخام والاستفادة من اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه أفضلية على الدول الأخرى المرشحة لإنتاج البطاريات وتصديرها.دولة عربية هي الأولى في أفريقيا باحتياطي النقد الأجنبي لعام 2024أعلى 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي لعام2024
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

"منافسة أفريقية شرسة"... دولة عربية ضمن الـ9 الكبار في "قطاع المستقبل"

08:13 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Just_Superصورة تجسد صناعة بطارايات السايارات الكهربائية
صورة تجسد صناعة بطارايات السايارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Just_Super
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أشار تقرير تحليلي جديد نشرته وحدة أبحاث الطاقة مقرّها واشنطن، إلى أن "تكلفة تكرير وإنتاج معادن البطاريات في القارة الأفريقية ستصبح أرخص من أوروبا بحلول عام 2030"، وتدخل في إطار المنافسة على تصنيع البطاريات إحدى الدول العربية.
واشتدت المنافسة على بناء مصافي تكرير المعادن في أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من تكاليف التعدين والمعالجة المنخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يعزز إمكانات تصنيع البطاريات في القارة السمراء، مع فرص واعدة للمملكة المغربية.
ومع انخفاض تكلفة تكرير المعادن في أفريقيا، يرى التقرير فرصًا واعدة لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في المغرب وتنزانيا، بتكلفة تنافسية عالية من بين جميع الدول الأفريقية المرشحة، بحلول عام 2030.

ويُتوقع أن يصبح المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة ذات القدرة على إنتاج الـ"كاثود" بحلول عام 2030، وهو أحد الموصلات، التي لا غنى عنها في الدائرة الكهربائية للبطاريات.

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وأشار التقرير إلى أن "المغرب وتنزانيا، تستطيعان إنتاج وتصدير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم إلى أوروبا بتكلفة تتراوح من 68 إلى 72 دولارًا لكل كيلو واط ساعي، بحلول عام 2030، بالقرب من التكلفة ذاتها المتوقعة في القارة العجوز".

ومن المتوقع أن تسهم تكاليف الإنتاج والتكرير المنخفضة في المغرب وتنزانيا، في زيادة القدرة على منافسة الشركات العالمية المصنّعة في الأسواق المنافسة، مثل الصين وإندونيسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى جذب هذه الشركات للاستثمار في هاتين الدولتين خلال السنوات المقبلة.

ونوّه التقرير المنشور إلى أن "الانخفاض المتوقع بتكلفة تكرير المعادن في أفريقيا يعود إلى أسباب عدة، أبرزها امتلاك القارة احتياطيات كبيرة من هذه المعادن وانخفاض تكلفة العمالة والكهرباء، إضافة إلى تراجع تكلفة الشحن إلى الأسواق الرئيسة مثل أوروبا.
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ورشّح التقرير إقامة مصاف لتكرير ومعالجة الكوبالت في 9 دول أفريقية منتجة، هي الكونغو الديمقراطية والكاميرون وساحل العاج ومدغشقر والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
وتتمتع صناعة البطاريات في المغرب بإمكانات عالية تؤهّله لأن يصبح مركزًا لتصدير البطاريات إلى أوروبا، مستفيدا من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويمنح الموقع الاستراتيجي للمغرب وقدراته الإنتاجية فرصًا لأن يكون شريكًا كبيرًا لسوق السيارات الكهربائية في أوروبا.

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ويضم قطاع السيارات في المغرب حاليًا سلسلة مصانع لكبرى الشركات العالمية، مثل "رينو" و"ستيلانتس"، بطاقة إجمالية تصل إلى 650 ألف سيارة سنويًا، ما يوفر الخبرة الإنتاجية والبنية التحتية اللازمة لدعم إنتاج البطاريات.
كما يتمتع المغرب بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى وفرة احتياطيات المواد الخام والاستفادة من اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه أفضلية على الدول الأخرى المرشحة لإنتاج البطاريات وتصديرها.
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