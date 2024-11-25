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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241125/مسؤول-سابق-في-الناتو-أوريشنيك-غير-ميزان-القوى-بين-الشرق-والغرب-لصالح-روسيا-1095175340.html
مسؤول سابق في "الناتو": "أوريشنيك" غير ميزان القوى بين الشرق والغرب لصالح روسيا
مسؤول سابق في "الناتو": "أوريشنيك" غير ميزان القوى بين الشرق والغرب لصالح روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار الناتو السابق والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية، جاك بو، بأن صاوخ "أوريشنيك" الروسي حول ميزان القوى لصالح روسيا، حيث لا تمتلك... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T16:34+0000
2024-11-25T16:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "تواجه الولايات المتحدة صعوبة في تطوير أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يعني تحولا في التوازن الاستراتيجي بين الشرق والغرب، والآن يتمتع الشرق، وخاصة روسيا، بهذا التفوق الأكيد".وختم بالقول: "تفوق الغرب المفترض يتعرض الآن للتحدي من قبل التفوق التكنولوجي لروسيا".ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرونصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانياالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
https://sarabic.ae/20241125/قدرات-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095169548.html
https://sarabic.ae/20241125/ميزات-الصاروخ-الروسي-الأحدث-أوريشنيك-1095155098.html
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روسيا

مسؤول سابق في "الناتو": "أوريشنيك" غير ميزان القوى بين الشرق والغرب لصالح روسيا

16:34 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "سميرتش"
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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أفاد مستشار الناتو السابق والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية، جاك بو، بأن صاوخ "أوريشنيك" الروسي حول ميزان القوى لصالح روسيا، حيث لا تمتلك الولايات المتحدة سلاحًا مماثلاً.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "تواجه الولايات المتحدة صعوبة في تطوير أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يعني تحولا في التوازن الاستراتيجي بين الشرق والغرب، والآن يتمتع الشرق، وخاصة روسيا، بهذا التفوق الأكيد".

وأوضح أن هذه الميزة ترتبط على وجه التحديد بصاروخ "أوريشنيك".

وختم بالقول: "تفوق الغرب المفترض يتعرض الآن للتحدي من قبل التفوق التكنولوجي لروسيا".
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
وسائط متعددة
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
13:32 GMT
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.

كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية المتوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث أوريشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
وسائط متعددة
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
10:09 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.

وأكد بوتين أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".

وحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
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