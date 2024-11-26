https://sarabic.ae/20241126/رجل-صيني-عاش-بحجر-النرد-في-أنفه-لمدة-20-عاما-1095200478.html
رجل صيني عاش وحجر النرد في أنفه لمدة 20 عاما
رجل صيني عاش وحجر النرد في أنفه لمدة 20 عاما
سبوتنيك عربي
أصيب شاب، كان يعاني من العطاس المستمر وسيلان الأنف، بالصدمة عندما اكتشف الأطباء في الصين أن حجر نرد ظل عالقاً في تجويف أنفه لأكثر من 20 عاما. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:53+0000
2024-11-26T11:53+0000
2024-11-26T11:55+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095200305_0:886:2048:2038_1920x0_80_0_0_e96a015628f09cd7b500affc918775b8.jpg
وكان الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، والمعروف باسم شياوما من مدينة شيان في مقاطعة شانشي شمالي الصين، يعاني من العطاس المزمن واحتقان الأنف وسيلان الأنف المستمر لفترة طويلة، ولهذا قرر طلب المساعدة من الأطباء.وقد شخّص المستشفى حالته بأنها حساسية الأنف، وتم العثور على جسم غريب في ممرات الأنف، بحسب السجل الطبي للعيادة.وأوضح يانغ أنه "خلال عملية تنظير الأنف، اكتشفنا جسمًا غريبًا عبارة عن كتلة بيضاء مغطاة بالإفرازات. وعند استخراجها، تبين أنها مكعب يبلغ طوله 2 سم، وقد تآكل جزئيًا بسبب بقائه في تجويف الأنف لفترة طويلة. وكان موجودًا في الممر الأنفي السفلي، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي للأنف".وتذكر شياوما أن النرد ربما دخل إلى أنفه عن طريق الخطأ عندما كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف انتهى به الأمر هناك.وتمت إزالة النرد بنجاح من خلال عملية جراحية، مما أنهى إقامته التي استمرت لعقود في أنف شياوما.وأكد يانغ على أهمية يقظة الوالدين أثناء لعب الأطفال: "يجب على الوالدين الانتباه عن كثب للأجسام الغريبة في تجويف الأنف. يمكن أن تسقط في الأنف أو مجرى الهواء، ما يشكل خطرًا يهدد الحياة. تتطلب مثل هذه المواقف عادةً علاجًا طارئًا فوريًا".وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديورصد أصوات غامضة من المحيط يرجح أنها محادثة بين كائنات عملاقة
https://sarabic.ae/20241126/مشهد-غريب-حصان-يتجمد-وسط-الطريق-خلال-عاصفة-ثلجية-في-تركيا-1095195961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095200305_0:694:2048:2230_1920x0_80_0_0_45f29cd98cb04267072e928f2ac293a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
رجل صيني عاش وحجر النرد في أنفه لمدة 20 عاما
11:53 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 26.11.2024)
أصيب شاب، كان يعاني من العطاس المستمر وسيلان الأنف، بالصدمة عندما اكتشف الأطباء في الصين أن حجر نرد ظل عالقاً في تجويف أنفه لأكثر من 20 عاما.
وكان الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، والمعروف باسم شياوما من مدينة شيان في مقاطعة شانشي شمالي الصين، يعاني من العطاس المزمن واحتقان الأنف وسيلان الأنف المستمر لفترة طويلة، ولهذا قرر طلب المساعدة من الأطباء.
بعد محاولات فاشلة لعلاج نفسه بالطب الصيني التقليدي، لجأ إلى مستشفى للحصول على المساعدة الطبية.
وقد شخّص المستشفى حالته بأنها حساسية الأنف، وتم العثور على جسم غريب في ممرات الأنف، بحسب السجل الطبي للعيادة.
وفي وقت لاحق، كشف الفحص من خلال منظار الأنف الذي أجراه يانغ رونغ، اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، عن وجود نرد عالق في تجويف أنفه.
وأوضح يانغ أنه "خلال عملية تنظير الأنف، اكتشفنا جسمًا غريبًا عبارة عن كتلة بيضاء مغطاة بالإفرازات. وعند استخراجها، تبين أنها مكعب يبلغ طوله 2 سم، وقد تآكل جزئيًا بسبب بقائه في تجويف الأنف لفترة طويلة. وكان موجودًا في الممر الأنفي السفلي، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي للأنف".
وتذكر شياوما أن النرد ربما دخل إلى أنفه عن طريق الخطأ عندما كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف انتهى به الأمر هناك.
ولكن الموقف كان خطيراً بشكل خاص لأن النرد كان ملتصقاً بالأنسجة المحيطة به على مر السنين. وأي تعامل غير سليم أثناء العملية كان من الممكن أن يتسبب في سقوط النرد في مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى الاختناق، بحسب موقع "بايلو فيديو"
وتمت إزالة النرد بنجاح من خلال عملية جراحية، مما أنهى إقامته التي استمرت لعقود في أنف شياوما.
وأكد يانغ على أهمية يقظة الوالدين أثناء لعب الأطفال: "يجب على الوالدين الانتباه عن كثب للأجسام الغريبة في تجويف الأنف. يمكن أن تسقط في الأنف أو مجرى الهواء، ما يشكل خطرًا يهدد الحياة. تتطلب مثل هذه المواقف عادةً علاجًا طارئًا فوريًا".