https://sarabic.ae/20241126/مزودة-بـمنغال-الملك-دبابة-روسية-تقتحم-معقلا-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1095191704.html
مزودة بـ"منغال الملك"... دبابة روسية تقتحم معقلا للقوات الأوكرانية... فيديو
مزودة بـ"منغال الملك"... دبابة روسية تقتحم معقلا للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق اقتحام دبابة روسية من طراز "تي-82" مزودة بمعدات حماية متكاملة لمعقل أوكراني على محور جنوب دونيتسك. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T08:15+0000
2024-11-26T08:15+0000
2024-11-26T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن أفراد طاقم دبابة "تي-82" التابعة لقوات مجموعة "الشرق" الروسية تمكنوا من تدمير نقطة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية، ما سهّل تقدم المجموعات الهجومية الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم تعديل الدبابة بشكل كبير لحمايتها من أسلحة العدو.وأوضح قائد فصيلة الدبابات، ويحمل علامة النداء "أوفا"، أن الدبابة تم تعديلها بشكل كبير لزيادة مقاومتها للأسلحة المعادية، حيث تم تركيب "منغال (منقل) الملك" (هياكل واقية على درع الدبابة)، بالإضافة إلى تثبيت سلاسل أمامية وخلفية وشبكات حماية، فضلاً عن تركيب أنظمة الحرب الإلكترونية ورشاشات ضد الألغام.وتابع "أوفا": "لقد دمروا مواقع المدافع الرشاشة والتحصينات، وبالتالي قدموا الدعم الناري لمجموعات المشاة المتقدمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييفبضربة مباشرة... "سو-34" الروسية تدمر تجمعا للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديوأبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ البالستية
https://sarabic.ae/20241126/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095186542.html
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روسيا, سلاح روسيا
مزودة بـ"منغال الملك"... دبابة روسية تقتحم معقلا للقوات الأوكرانية... فيديو
08:15 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 26.11.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق اقتحام دبابة روسية من طراز "تي-82" مزودة بمعدات حماية متكاملة لمعقل أوكراني على محور جنوب دونيتسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن أفراد طاقم دبابة "تي-82" التابعة لقوات مجموعة "الشرق" الروسية تمكنوا من تدمير نقطة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية، ما سهّل تقدم المجموعات الهجومية الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم تعديل الدبابة بشكل كبير لحمايتها من أسلحة العدو.
وأوضح قائد فصيلة الدبابات، ويحمل علامة النداء "أوفا"، أن الدبابة تم تعديلها بشكل كبير لزيادة مقاومتها للأسلحة المعادية، حيث تم تركيب "منغال (منقل) الملك" (هياكل واقية على درع الدبابة)، بالإضافة إلى تثبيت سلاسل أمامية وخلفية وشبكات حماية، فضلاً عن تركيب أنظمة الحرب الإلكترونية ورشاشات ضد الألغام.
وأضاف "أوفا" أن طاقم الدبابة تقدم إلى موقع إطلاق النار على مسافة إطلاق مباشر، وقاموا بقصف مواقع العدو باستخدام قذائف شديدة الانفجار من عيار 125 مم.
وتابع "أوفا": "لقد دمروا مواقع المدافع الرشاشة والتحصينات، وبالتالي قدموا الدعم الناري لمجموعات المشاة المتقدمة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.