وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/وزير-الصناعة-لـسبوتنيك-ورقة-وقف-إطلاق-النار-حافظت-على-السيادة-اللبنانية-1095267123.html
وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية
وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية
سبوتنيك عربي
أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، إلى أن الورقة التي عُرضت وناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية وهناك... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T20:34+0000
2024-11-27T20:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095231744_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5074c372c2ec0cc2c387d94afcc3ddd3.jpg
ولفت الوزير بوشكيان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وهناك ألوية من الجيش اللبناني بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد في الجيش اللبناني، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأن لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي.وعن الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار، أكد الوزير بوشكيان أنهم سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان ومنها الغاز، وكله يدخل في موضوع إعادة الإعمار.وأوضح أن هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملا، مشدداً على ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة.وعن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية لأننا في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن المبعوث الفرنسي لديه عدة مبادرات ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
https://sarabic.ae/20241127/الكرملين-يعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095263347.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095231744_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b548c0e058fd1ebbbc9d7c65f074f836.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية

20:34 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 20:39 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، إلى أن الورقة التي عُرضت وناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية وهناك لجنة دولية ستتابع تطبيق شروطها، موضحا أن الورقة يمكن تسميتها تفاهما وليس اتفاقا بين لبنان إاسرائيل، والشرط الأساسي به هو تطبيق القرار 1701.
ولفت الوزير بوشكيان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وهناك ألوية من الجيش اللبناني بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد في الجيش اللبناني، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأن لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي.

ولفت إلى أن هناك نقطة أساسية في التفاهم الذي تم توقيعه، هي انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلت إليها خلال الفترة الماضية، وإعادة النازحين إلى منازلهم، مؤكدا أن هناك تطمينات من دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة الإعمار.

وعن الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار، أكد الوزير بوشكيان أنهم سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان ومنها الغاز، وكله يدخل في موضوع إعادة الإعمار.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
17:37 GMT
وأوضح أن هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملا، مشدداً على ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة.

وشدد على أن الدولة اللبنانية منفتحة على المنطقة وعلى الأشقاء العرب، وأن الدول العربية كافة مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار.

وعن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية لأننا في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن المبعوث الفرنسي لديه عدة مبادرات ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:53 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала