https://sarabic.ae/20241127/وزير-الصناعة-لـسبوتنيك-ورقة-وقف-إطلاق-النار-حافظت-على-السيادة-اللبنانية-1095267123.html

وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية

وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية

سبوتنيك عربي

أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، إلى أن الورقة التي عُرضت وناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية وهناك... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T20:34+0000

2024-11-27T20:34+0000

2024-11-27T20:39+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095231744_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5074c372c2ec0cc2c387d94afcc3ddd3.jpg

ولفت الوزير بوشكيان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وهناك ألوية من الجيش اللبناني بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد في الجيش اللبناني، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأن لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي.وعن الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار، أكد الوزير بوشكيان أنهم سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان ومنها الغاز، وكله يدخل في موضوع إعادة الإعمار.وأوضح أن هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملا، مشدداً على ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة.وعن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية لأننا في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن المبعوث الفرنسي لديه عدة مبادرات ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني

https://sarabic.ae/20241127/الكرملين-يعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095263347.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك