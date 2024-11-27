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وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية
وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية
سبوتنيك عربي
أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، إلى أن الورقة التي عُرضت وناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية وهناك... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T20:34+0000
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ولفت الوزير بوشكيان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وهناك ألوية من الجيش اللبناني بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد في الجيش اللبناني، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأن لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي.وعن الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار، أكد الوزير بوشكيان أنهم سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان ومنها الغاز، وكله يدخل في موضوع إعادة الإعمار.وأوضح أن هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملا، مشدداً على ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة.وعن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية لأننا في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن المبعوث الفرنسي لديه عدة مبادرات ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير الصناعة لـ"سبوتنيك": ورقة وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية
20:34 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 20:39 GMT 27.11.2024)
حصري
أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، إلى أن الورقة التي عُرضت وناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية وهناك لجنة دولية ستتابع تطبيق شروطها، موضحا أن الورقة يمكن تسميتها تفاهما وليس اتفاقا بين لبنان إاسرائيل، والشرط الأساسي به هو تطبيق القرار 1701.
ولفت الوزير بوشكيان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وهناك ألوية من الجيش اللبناني بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد في الجيش اللبناني، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأن لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي.
ولفت إلى أن هناك نقطة أساسية في التفاهم الذي تم توقيعه، هي انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلت إليها خلال الفترة الماضية، وإعادة النازحين إلى منازلهم، مؤكدا أن هناك تطمينات من دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة الإعمار.
وعن الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار
، أكد الوزير بوشكيان أنهم سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان ومنها الغاز، وكله يدخل في موضوع إعادة الإعمار.
وأوضح أن هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملا، مشدداً على ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة.
وشدد على أن الدولة اللبنانية منفتحة على المنطقة وعلى الأشقاء العرب، وأن الدول العربية كافة مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار.
وعن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية لأننا في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن المبعوث الفرنسي لديه عدة مبادرات ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.