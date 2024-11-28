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تطوير نظام حرب إلكتروني جديد من قبل علماء شباب في روسيا
تطوير نظام حرب إلكتروني جديد من قبل علماء شباب في روسيا
سبوتنيك عربي
تمكنت مجموعة علماء شباب من مدينة تولا الروسية، على هامش مؤتمر العلماء الشباب، الذي عقد في إقليم سيريوس الفيدرالي، من تطوير نظام حرب إلكتروني جديد. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
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الرادار الذي تم تطويره يعتبر من الجيل الجديد، ويحمل اسم "سوكول" قصير المدى (هو نظام حرب إلكتروني).تحدث المهندس فلاديمير غريبنكين لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر العلماء الشباب الذي يعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي، عن رادار "سوكول" قصير المدى (نظام حرب إلكتروني) الذي طوره شباب من تولا.وأضاف غريبنيكين: "هذا النموذج الأولي يتيح الكشف عن طائرات صغيرة دون طيار على مسافة 5 كيلومترات، وبدقة تصل نحو 10 أمتار، وبفضل التكنولوجيا الرقمية يمكننا توفير حماية لقبة الموقع الذي تم تركيبه عليها".واختتم غريبنيكين أنه بفضل المحرك المتطور يتم تقديم مسح لـ"السمت"، وبالتالي الرسوم البيانية الرقمية، ويمكن للتشكيل الموضح أن يوفر رؤية متعددة في الارتفاع."إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقةبالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك

تطوير نظام حرب إلكتروني جديد من قبل علماء شباب في روسيا

14:06 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Sputnik رادار سوكول قصير المدى (نظام حرب إلكتروني) تم تطويره من قبل علماء من تولا
 رادار سوكول قصير المدى (نظام حرب إلكتروني) تم تطويره من قبل علماء من تولا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Sputnik
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تمكنت مجموعة علماء شباب من مدينة تولا الروسية، على هامش مؤتمر العلماء الشباب، الذي عقد في إقليم سيريوس الفيدرالي، من تطوير نظام حرب إلكتروني جديد.
الرادار الذي تم تطويره يعتبر من الجيل الجديد، ويحمل اسم "سوكول" قصير المدى (هو نظام حرب إلكتروني).
تحدث المهندس فلاديمير غريبنكين لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر العلماء الشباب الذي يعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي، عن رادار "سوكول" قصير المدى (نظام حرب إلكتروني) الذي طوره شباب من تولا.

وقال غريبنيكين: "نقدم لكم رادارا من الجيل الجديد للكشف عن الشفرات الصغيرة والدقيقة، مهمته الرئيسية على وجه التحديد هي الكشف والتعرف وتحديد الهدف للطائرات دون طيار".

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وأضاف غريبنيكين: "هذا النموذج الأولي يتيح الكشف عن طائرات صغيرة دون طيار على مسافة 5 كيلومترات، وبدقة تصل نحو 10 أمتار، وبفضل التكنولوجيا الرقمية يمكننا توفير حماية لقبة الموقع الذي تم تركيبه عليها".
واختتم غريبنيكين أنه بفضل المحرك المتطور يتم تقديم مسح لـ"السمت"، وبالتالي الرسوم البيانية الرقمية، ويمكن للتشكيل الموضح أن يوفر رؤية متعددة في الارتفاع.
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