https://sarabic.ae/20241128/خبير-فلسطيني-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-لا-يعني-فصل-الساحات-وانهيار-المقاومة-في-غزة--1095289926.html

خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني فصل الساحات وانهيار المقاومة في غزة

خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني فصل الساحات وانهيار المقاومة في غزة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار في لبنان، أن هناك فصل للساحات، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار هو لمدة 60 يوما، وأن... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T12:28+0000

2024-11-28T12:28+0000

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الخطيب وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن للبنان ظروف خاصة وأنه قدم الكثير في جبهة الإسناد، حيث قدم القادة وجزءا كبيرا جدا من بنيته الأساسية، لافتا إلى أن رغم ذلك لا يزال "حزب الله" يؤكد عبر التصاريح والبيانات أنه ملتزم بالقضية الفلسطينية ولا يحتاج ذلك إلى تأكيد.وعن تأثير وقف إطلاق النار في لبنان على "حماس"، أشار الخطيب إلى أن حركة حماس ليست في القوة التي كانت عليها ولكن المعارك لا تزال مستمرة، ومن المبكر اعتبار وقف إطلاق النار في لبنان أنه سيؤدي إلى انهيار المقاومة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أوراق كثيرة جدا في المنطقة تدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.ورأى الخطيب أن الوضع السياسي في الداخل الإسرائيلي سيفرض بقوة بعض المتغيرات على طبيعة موقف الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد الفشل في تحقيق الأهداف وخسارة مصداقيتهم أمام شعبهم بعدما وعدوهم بالقضاء على "حزب الله" و"حماس".يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.رئيس هيئة أركان سابق بالجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمن الحرب وتلقينا تسوية بعد معاناةالباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه

https://sarabic.ae/20241128/ثاني-أيام-وقف-إطلاق-النار-قصف-مدفعي-إسرئيلي-على-جنوب-لبنان-1095286234.html

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