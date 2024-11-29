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الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا
الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، الوضع في مدينة حلب السورية بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدا أن روسيا تعمل على إرساء النظام في المنطقة. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T09:56+0000
2024-11-29T10:18+0000
روسيا
العالم العربي
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وأفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.وفي وقت سابق من يوم أول أمس الأربعاء، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلبتصويت... برأيك ما هو سبب توقيت الهجمات الإرهابية شمال حلب السورية؟
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https://sarabic.ae/20241129/سلاح-الجو-السوري-يستهدف-تجمعات-للإرهابيين-غرب-حلب-1095310923.html
https://sarabic.ae/20241128/وزارة-الدفاع-السورية-الجيش-يرد-على-الهجوم-في-حلب-وإدلب-ويكبد-الإرهابيين-خسائر-فادحة-1095272820.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا

09:56 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 29.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، الوضع في مدينة حلب السورية بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدا أن روسيا تعمل على إرساء النظام في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين وصف الوضع الذي يتكشف الآن في سوريا: "فيما يخص الوضع في حلب، فهو بالطبع تعد على السيادة السورية في هذه المنطقة، وندعو السلطات السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة واستعادة النظام الدستوري".

الجيش السوري يتهيأ لمعركة إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
الجيش السوري يمتص الخرق الإرهابي ويبدأ هجوما معاكسا باتجاه ريفي إدلب وحلب
أمس, 22:52 GMT
وأفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.
وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.
مقاتلات سو 27 وإف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
سلاح الجو السوري يستهدف تجمعات للإرهابيين غرب حلب
07:50 GMT
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الأربعاء، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
الجيش السوري يبدأ عملية التمشيط في ريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
وزارة الدفاع السورية: الجيش يرد على الهجوم في حلب وإدلب ويكبد الإرهابيين خسائر فادحة
أمس, 08:14 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.
مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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