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https://sarabic.ae/20241129/بينهم-ثنائي-عربي-المرشحون-لجائزة-بوشكاش-لأفضل-هدف-2024-1095326058.html
بينهم "ثنائي عربي".. المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف 2024
بينهم "ثنائي عربي".. المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف 2024
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم للعام 2024. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد الموقع الإلكتروني للفيفا، مساء اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت 11 هدفا بينهم هدفين للاعبين عربيين وهما ياسين بنزية في مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية في مارس/ آذار 2024.أما اللاعب العربي الثاني فهو حسن الهيدوس، لاعب المنتخب القطري، في مباراته أمام الصين في كأس آسيا في يناير/ كانون الثاني 2024.وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش على النحو التالي:- القطري حسن الهيدوس - مباراة قطر أمام الصين في كأس آسيا- الأسترالي تيري أنتونيس - مباراة ملبورن سيتي أمام ويسترن سيدني واندررز في الدوري الأسترالي- الجزائري ياسين بنزية - مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية-الأرجنتيني والتر بو - مباراة لانوس أمام تيجري في الدوري الأرجنتيني- الهندوراسي مايكل تشيرينوس - مباراة كوستاريكا ضد هندوراس في بطولة كونكاكاف-الإيطالي فيديريكو ديماركو - مباراة إنتر ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي-الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو - مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي-الغاني محمد قدوس - مباراة وست هام يونايتد ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي-الأوغندي دينيس أوميدي - مباراة كمبالا سيتي ضد كيتار في بطولة السوبر الأوغندية-النيجيري بول أونواتشو - طرابزون سبور ضد قونية سبور في الدوري التركي-الإنجليزي جيدن فيلوجين - مباراة روثيرهام يونايتد ضد هال سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب".
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https://sarabic.ae/20241114/فيفا-يكشف-عن-تصميم-مهيب-لكأس-مونديال-الأندية-2025-فيديو-1094810532.html
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رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا
رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا

بينهم "ثنائي عربي".. المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف 2024

13:09 GMT 29.11.2024
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurineلاعب كرة قدم
لاعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurine
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم للعام 2024.
وأكد الموقع الإلكتروني للفيفا، مساء اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت 11 هدفا بينهم هدفين للاعبين عربيين وهما ياسين بنزية في مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية في مارس/ آذار 2024.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
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أما اللاعب العربي الثاني فهو حسن الهيدوس، لاعب المنتخب القطري، في مباراته أمام الصين في كأس آسيا في يناير/ كانون الثاني 2024.
وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش على النحو التالي:
- القطري حسن الهيدوس - مباراة قطر أمام الصين في كأس آسيا
- الأسترالي تيري أنتونيس - مباراة ملبورن سيتي أمام ويسترن سيدني واندررز في الدوري الأسترالي
- الجزائري ياسين بنزية - مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية
-الأرجنتيني والتر بو - مباراة لانوس أمام تيجري في الدوري الأرجنتيني
- الهندوراسي مايكل تشيرينوس - مباراة كوستاريكا ضد هندوراس في بطولة كونكاكاف
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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-الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو - مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
-الغاني محمد قدوس - مباراة وست هام يونايتد ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي
-الأوغندي دينيس أوميدي - مباراة كمبالا سيتي ضد كيتار في بطولة السوبر الأوغندية
-النيجيري بول أونواتشو - طرابزون سبور ضد قونية سبور في الدوري التركي
-الإنجليزي جيدن فيلوجين - مباراة روثيرهام يونايتد ضد هال سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب".
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