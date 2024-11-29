https://sarabic.ae/20241129/تصرف-مفاجئ-أثار-تفاعلا-لماذا-لطم-نائب-لبناني-خلال-كلمة-زميله-في-حزب-الله-1095338128.html
تصرف مفاجئ أثار تفاعلا.. لماذا لطم نائب لبناني خلال كلمة زميله في "حزب الله"
تصرف مفاجئ أثار تفاعلا.. لماذا لطم نائب لبناني خلال كلمة زميله في "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أثار تصرف مفاجئ من نائب لبناني، أثناء إدلاء زميله في "حزب الله" اللبناني بتصريحات، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T18:07+0000
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وبينما كان يتحدث النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، في مؤتمر صحفي عن "نصر ممزوج بالدم"، في حرب الحزب ضد إسرائيل، ظهر النائب عن حزب "القوات اللبنانية"، غياث يزبك، من خفه هو يلطم على خده، حسبما يصوّر الفيديو.وقال فضل الله: "أنا قلتها في بنت جبيل وأُعيدها اليوم، ثلاثية أوصلتنا إلى نصر ممزوج بالدم والألم والحزن والدموع، لكنه بالنسبة لنا نصر، فالعدو كان يريد أن يحتل أرضنا ويشطبنا من المعادلة، ولم يستطع".وفيما انتشر المقطع المصور بكثافة على منصات التواصل، فضلا عن وسائل الإعلام، فقد أعاد غياث يزبك نشره عبر منصة "إكس".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241129/نعيم-قاسم-يدلي-بأول-تصريحات-كلمة-مصورة-بعد-وقف-النار---عاجل-1095336841.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تصرف مفاجئ أثار تفاعلا.. لماذا لطم نائب لبناني خلال كلمة زميله في "حزب الله"
أثار تصرف مفاجئ من نائب لبناني، أثناء إدلاء زميله في "حزب الله" اللبناني بتصريحات، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وبينما كان يتحدث النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، في مؤتمر صحفي عن "نصر ممزوج بالدم"، في حرب الحزب ضد إسرائيل، ظهر النائب عن حزب "القوات اللبنانية"، غياث يزبك، من خفه هو يلطم على خده، حسبما يصوّر الفيديو.
وقال فضل الله: "أنا قلتها في بنت جبيل وأُعيدها اليوم، ثلاثية أوصلتنا إلى نصر ممزوج بالدم والألم والحزن والدموع، لكنه بالنسبة لنا نصر، فالعدو كان يريد أن يحتل أرضنا ويشطبنا من المعادلة، ولم يستطع".
وفيما انتشر المقطع المصور بكثافة على منصات التواصل، فضلا عن وسائل الإعلام، فقد أعاد غياث يزبك نشره عبر منصة "إكس".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.