https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الصينية-بكين-تشعر-بالقلق-إزاء-الوضع-في-سوريا-وتدعم-الجهود-الرامية-إلى-ضمان-الاستقرار-1095391010.html

الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار

الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، وتدعم جهود السلطات السورية لضمان الأمن... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T08:48+0000

2024-12-02T08:48+0000

2024-12-02T08:48+0000

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وقال جيان في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، شمال غربي سوريا، وتدعم الجهود لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين".وأشار جيان إلى أن الصين، باعتبارها دولة صديقة لسوريا، مستعدة لبذل جهود نشطة لمنع المزيد من التدهور في الوضع في الجمهورية العربية السورية.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب.وفي خرق لاتفاق التهدئة، قامت مجموعات تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة" وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، بمهاجمة قرى ومناطق مأهولة بالسكان على جبهة واسعة في محافظات سوريا، حلب وإدلب والمواقع العسكرية.وبحسب الحكومة السورية، فقد رد الجيش على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.قائد كبير في الحرس الثوري: هناك احتمالية لإرسال قوات استشارية إيرانية إلى سورياالبحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

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