https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الصينية-بكين-تشعر-بالقلق-إزاء-الوضع-في-سوريا-وتدعم-الجهود-الرامية-إلى-ضمان-الاستقرار-1095391010.html
الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار
الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، وتدعم جهود السلطات السورية لضمان الأمن... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:48+0000
2024-12-02T08:48+0000
2024-12-02T08:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الصين
حلب
إدلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال جيان في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، شمال غربي سوريا، وتدعم الجهود لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين".وأشار جيان إلى أن الصين، باعتبارها دولة صديقة لسوريا، مستعدة لبذل جهود نشطة لمنع المزيد من التدهور في الوضع في الجمهورية العربية السورية.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب.وفي خرق لاتفاق التهدئة، قامت مجموعات تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة" وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، بمهاجمة قرى ومناطق مأهولة بالسكان على جبهة واسعة في محافظات سوريا، حلب وإدلب والمواقع العسكرية.وبحسب الحكومة السورية، فقد رد الجيش على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.قائد كبير في الحرس الثوري: هناك احتمالية لإرسال قوات استشارية إيرانية إلى سورياالبحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html
https://sarabic.ae/20241201/المركز-الروسي-للمصالحة-الجيش-السوري-بمساعدة-قواتنا-الجوية--يحيد-320-مسلحا--1095382771.html
الصين
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الصين, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الصين, حلب, إدلب
الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، وتدعم جهود السلطات السورية لضمان الأمن والاستقرار الوطني.
وقال جيان في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، شمال غربي سوريا، وتدعم الجهود لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين".
وأشار جيان إلى أن الصين، باعتبارها دولة صديقة لسوريا، مستعدة لبذل جهود نشطة لمنع المزيد من التدهور في الوضع في الجمهورية العربية السورية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الصينية تفكر في إجلاء مواطنيها من سوريا وسط الوضع المتصاعد، قال الدبلوماسي إن السفارة الصينية في سوريا أصدرت بالفعل تذكيرا بشأن الخطر وتولي اهتماما وثيقا بالوضع على الأرض.
وأضاف أن "الصين تطلب من الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين
الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب.
وفي خرق لاتفاق التهدئة، قامت مجموعات تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة" وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، بمهاجمة قرى ومناطق مأهولة بالسكان
على جبهة واسعة في محافظات سوريا، حلب وإدلب والمواقع العسكرية.
وبحسب الحكومة السورية،
فقد رد الجيش على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.