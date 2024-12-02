الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار

عربي
الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الصينية-بكين-تشعر-بالقلق-إزاء-الوضع-في-سوريا-وتدعم-الجهود-الرامية-إلى-ضمان-الاستقرار-1095391010.html
الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار
الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، وتدعم جهود السلطات السورية لضمان الأمن... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:48+0000
2024-12-02T08:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الصين
حلب
إدلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال جيان في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، شمال غربي سوريا، وتدعم الجهود لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين".وأشار جيان إلى أن الصين، باعتبارها دولة صديقة لسوريا، مستعدة لبذل جهود نشطة لمنع المزيد من التدهور في الوضع في الجمهورية العربية السورية.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب.وفي خرق لاتفاق التهدئة، قامت مجموعات تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة" وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، بمهاجمة قرى ومناطق مأهولة بالسكان على جبهة واسعة في محافظات سوريا، حلب وإدلب والمواقع العسكرية.وبحسب الحكومة السورية، فقد رد الجيش على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.قائد كبير في الحرس الثوري: هناك احتمالية لإرسال قوات استشارية إيرانية إلى سورياالبحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html
https://sarabic.ae/20241201/المركز-الروسي-للمصالحة-الجيش-السوري-بمساعدة-قواتنا-الجوية--يحيد-320-مسلحا--1095382771.html
الصين
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الصين, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الصين, حلب, إدلب

الخارجية الصينية: بكين تشعر بالقلق إزاء الوضع في سوريا وتدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار

08:48 GMT 02.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، وتدعم جهود السلطات السورية لضمان الأمن والاستقرار الوطني.
وقال جيان في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، شمال غربي سوريا، وتدعم الجهود لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين".
وأشار جيان إلى أن الصين، باعتبارها دولة صديقة لسوريا، مستعدة لبذل جهود نشطة لمنع المزيد من التدهور في الوضع في الجمهورية العربية السورية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الصينية تفكر في إجلاء مواطنيها من سوريا وسط الوضع المتصاعد، قال الدبلوماسي إن السفارة الصينية في سوريا أصدرت بالفعل تذكيرا بشأن الخطر وتولي اهتماما وثيقا بالوضع على الأرض.
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
01:06 GMT

وأضاف أن "الصين تطلب من الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب.
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري بمساعدة قواتنا الجوية يحيد 320 مسلحا
أمس, 19:48 GMT
وفي خرق لاتفاق التهدئة، قامت مجموعات تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة" وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، بمهاجمة قرى ومناطق مأهولة بالسكان على جبهة واسعة في محافظات سوريا، حلب وإدلب والمواقع العسكرية.
وبحسب الحكومة السورية، فقد رد الجيش على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.
قائد كبير في الحرس الثوري: هناك احتمالية لإرسال قوات استشارية إيرانية إلى سوريا
البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала