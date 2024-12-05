https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يجري-الاتفاق-على-عقد-اجتماع-وزاري-لـصيغة-أستانا-بشأن-سوريا-هذا-الأسبوع-1095517769.html
لافروف: يجري الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لـ"صيغة أستانا" بشأن سوريا هذا الأسبوع
لافروف: يجري الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لـ"صيغة أستانا" بشأن سوريا هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه يجري الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لـ"صيغة أستانا" بشأن سوريا هذا الأسبوع. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T13:20+0000
2024-12-05T13:20+0000
2024-12-05T13:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
سيرغي لافروف
محادثات أستانا
أستانا
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نعم، نحن متفقون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين على عقد اجتماع وزاري هذا الأسبوع".بدوره أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق، عن قلق بلاده العميق إزاء تصعيد الوضع في سوريا، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الحكومة والشعب السوري في حربهما العادلة والحازمة ضد الإرهاب".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة، مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية أن "سلاح الجو وقوات المدفعية والصواريخ، قامت باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً. وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-قواتها-من-مدينة-حماة-وتنفيذ-عملية-إعادة-تموضع---1095515390.html
https://sarabic.ae/20241205/باحث-في-العلاقات-الدولية-أمريكا-تستغل-الظروف-الحالية-لتقسيم-سوريا-وضرب-روسيا--1095513260.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, سيرغي لافروف, محادثات أستانا, أستانا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, سيرغي لافروف, محادثات أستانا, أستانا
لافروف: يجري الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لـ"صيغة أستانا" بشأن سوريا هذا الأسبوع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه يجري الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لـ"صيغة أستانا" بشأن سوريا هذا الأسبوع.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نعم، نحن متفقون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين على عقد اجتماع وزاري هذا الأسبوع".
بدوره أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق، عن قلق بلاده العميق إزاء تصعيد الوضع في سوريا، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الحكومة والشعب السوري في حربهما العادلة والحازمة ضد الإرهاب".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة،
مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية أن "سلاح الجو وقوات المدفعية والصواريخ، قامت باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً،
وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.