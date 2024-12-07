ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241207/ساعة-فاخرة-منحوتة-من-نيزك-صور-1095566499.html
ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور
ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور
سبوتنيك عربي
يزخر سوق ساعات المعصم الفاخرة بخيارات كثيرة عبر مجموعة من الأسعار، ولكن إذا كنت من عشاق الساعات النادرة، فإن أحدث إبداعات فيليب توليدانو، وألفريد تشان، تستحق... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T05:45+0000
2024-12-07T05:45+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101834/84/1018348473_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_2abc1122272dd26847b6288b9c656ecc.jpg
في صناعة الساعات، يعتبر الإرث أمراً مهماً ولكن بينما يتفاخر صانعو الساعات الأوروبيون المنافسون بتقاليد ورش عملهم، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، فإن التصميم الجديد الذي ابتكره الثنائي توليدانو وتشان له تاريخ أطول تماماً، فقد تم نحته من نيزك سقط على الأرض منذ نحو مليون عام.وفي حين تم استخدام كميات صغيرة من النيزك في الساعات الفاخرة من قبل، أراد الفنان فيليب توليدانو، وصانع الساعات ألفريد تشان، الذهاب إلى خطوة أبعد من ذلك.وقال أحد مبتكريها مازحًا: "إذا كنت تنظر إلى وجه الساعة ولا تستطيع معرفة الوقت، فأنت تعلم أنك تعاني من مشاكل أكبر"، وتأتي الساعة في علبة عرض خرسانية لإكمال الشعور العملي بها.وقال توليدانو المقيم في نيويورك لشبكة "سي إن إن": "غالبًا ما ترى أقراصا نيزكية. إنها شائعة في عالم الساعات، لكن علبة النيزك بأكملها، والميناء والعروات، كل هذه التفاصيل غير مألوفة".قد يتمثل السبب، جزئيًا على الأقل، بالسعر، إذ رفض توليدانو الكشف عن كلفة "B/1M" الإجمالي، لكنه أشار إلى أنّ النيزك الخام يمكن بيعه بسعر أعلى من الذهب للغرام الواحد. ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد "Time for Art"، الذي تنظمه شركة "Phillips Watches"، في نيويورك.ويتكون نيزك "Muonionalusta" بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ، إذ اضطر صانع الساعات إلى وضع طلاء خاص مضاد للصدأ لمنعها من التلف، لكن المادة تحمل أيضًا جودة جمالية فريدة وخطوطا مميزة متعددة الاتجاهات، تُعرف باسم أنماط "فيدمان شتيتن" (Widmanstätten)، التي تمنحها مظهرًا من عالم آخر.وأضاف توليدانو: "بالنسبة لنا، الجزء المثير للاهتمام (في صناعة الساعات) ... هو استكشاف مواد جديدة واستكشاف أشكال جديدة".والتقى توليدانو وتشان المقيم في هونج كونج، واللذان شاركا في تأسيس علامتهما التجارية للساعات في عام 2021، عبر منصة تواصل اجتماعية ونشأ بينهما شغف مشترك بتصاميم فريدة. استوحى النموذج الأولي لساعة "B/1M" (مثل طراز B/1 الفولاذي الذي سبقه) من الأشكال الزاوية لحركة ما بعد الحرب العالمية الثانية - وبشكل أكثر تحديدًا، نوافذ مبنى "بروير" في نيويورك.ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميعدراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها
https://sarabic.ae/20241206/عرض-ساعة-رئيس-مصري-سابق-للبيع-في-نيويورك-1095557417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101834/84/1018348473_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_dc173bdb080cb5713ccf6f277bfade3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور

05:45 GMT 07.12.2024
© Sputnik . Sergey Piatakovساعة
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . Sergey Piatakov
تابعنا عبر
يزخر سوق ساعات المعصم الفاخرة بخيارات كثيرة عبر مجموعة من الأسعار، ولكن إذا كنت من عشاق الساعات النادرة، فإن أحدث إبداعات فيليب توليدانو، وألفريد تشان، تستحق بالتأكيد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
في صناعة الساعات، يعتبر الإرث أمراً مهماً ولكن بينما يتفاخر صانعو الساعات الأوروبيون المنافسون بتقاليد ورش عملهم، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، فإن التصميم الجديد الذي ابتكره الثنائي توليدانو وتشان له تاريخ أطول تماماً، فقد تم نحته من نيزك سقط على الأرض منذ نحو مليون عام.

تُعد ساعة توليدانو وتشان "Brutalist"، التي أُطلق عليها اسم "B/1M"، نموذجاً أولياً لمرة واحدة منحوتاً من قطعة من نيزك "مونيونالوستا"، وهو نيزك تم اكتشافه في عام 1906، ويُعتقد أنه ارتطم بالأرض منذ مليون سنة تقريباً، إذ تم العثور على عشرات القطع الأخرى المنتشرة في كل مكان بسبب قوة اصطدامه بالأرض في جميع أنحاء شمال الدول الاسكندنافية.

وفي حين تم استخدام كميات صغيرة من النيزك في الساعات الفاخرة من قبل، أراد الفنان فيليب توليدانو، وصانع الساعات ألفريد تشان، الذهاب إلى خطوة أبعد من ذلك.

استُوحي تصميم الساعة من الخطوط الزاوية للعمارة الوحشية، وخاصة النوافذ في مبنى "بريور" في مدينة نيويورك، وتفتقر الساعة إلى الزخارف ولا تحتوي على أرقام أو رموز على وجه الساعة.

وقال أحد مبتكريها مازحًا: "إذا كنت تنظر إلى وجه الساعة ولا تستطيع معرفة الوقت، فأنت تعلم أنك تعاني من مشاكل أكبر"، وتأتي الساعة في علبة عرض خرسانية لإكمال الشعور العملي بها.
وقال توليدانو المقيم في نيويورك لشبكة "سي إن إن": "غالبًا ما ترى أقراصا نيزكية. إنها شائعة في عالم الساعات، لكن علبة النيزك بأكملها، والميناء والعروات، كل هذه التفاصيل غير مألوفة".
ساعة روليكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
عرض ساعة رئيس مصري سابق للبيع في نيويورك
أمس, 15:40 GMT
قد يتمثل السبب، جزئيًا على الأقل، بالسعر، إذ رفض توليدانو الكشف عن كلفة "B/1M" الإجمالي، لكنه أشار إلى أنّ النيزك الخام يمكن بيعه بسعر أعلى من الذهب للغرام الواحد. ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد "Time for Art"، الذي تنظمه شركة "Phillips Watches"، في نيويورك.
ويتكون نيزك "Muonionalusta" بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ، إذ اضطر صانع الساعات إلى وضع طلاء خاص مضاد للصدأ لمنعها من التلف، لكن المادة تحمل أيضًا جودة جمالية فريدة وخطوطا مميزة متعددة الاتجاهات، تُعرف باسم أنماط "فيدمان شتيتن" (Widmanstätten)، التي تمنحها مظهرًا من عالم آخر.

قام توليدانو وتشان، بتصميم علبة الساعة المصنوعة من الخرسانة مع حزام من جلد النعام باللون الرمادي، ما يمنح التصميم ملمسًا عضويًا متباينًا، ويأمل الثنائي في طرح القطعة بإنتاج محدود، ولكن نظرًا لطبيعة المادة، فإن كل قطعة ستتمتع بمظهر فريد.

وأضاف توليدانو: "بالنسبة لنا، الجزء المثير للاهتمام (في صناعة الساعات) ... هو استكشاف مواد جديدة واستكشاف أشكال جديدة".
والتقى توليدانو وتشان المقيم في هونج كونج، واللذان شاركا في تأسيس علامتهما التجارية للساعات في عام 2021، عبر منصة تواصل اجتماعية ونشأ بينهما شغف مشترك بتصاميم فريدة. استوحى النموذج الأولي لساعة "B/1M" (مثل طراز B/1 الفولاذي الذي سبقه) من الأشكال الزاوية لحركة ما بعد الحرب العالمية الثانية - وبشكل أكثر تحديدًا، نوافذ مبنى "بروير" في نيويورك.
ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميع
دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала