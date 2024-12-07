https://sarabic.ae/20241207/ساعة-فاخرة-منحوتة-من-نيزك-صور-1095566499.html
ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور
ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور
سبوتنيك عربي
يزخر سوق ساعات المعصم الفاخرة بخيارات كثيرة عبر مجموعة من الأسعار، ولكن إذا كنت من عشاق الساعات النادرة، فإن أحدث إبداعات فيليب توليدانو، وألفريد تشان، تستحق... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T05:45+0000
2024-12-07T05:45+0000
2024-12-07T05:45+0000
مجتمع
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في صناعة الساعات، يعتبر الإرث أمراً مهماً ولكن بينما يتفاخر صانعو الساعات الأوروبيون المنافسون بتقاليد ورش عملهم، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، فإن التصميم الجديد الذي ابتكره الثنائي توليدانو وتشان له تاريخ أطول تماماً، فقد تم نحته من نيزك سقط على الأرض منذ نحو مليون عام.وفي حين تم استخدام كميات صغيرة من النيزك في الساعات الفاخرة من قبل، أراد الفنان فيليب توليدانو، وصانع الساعات ألفريد تشان، الذهاب إلى خطوة أبعد من ذلك.وقال أحد مبتكريها مازحًا: "إذا كنت تنظر إلى وجه الساعة ولا تستطيع معرفة الوقت، فأنت تعلم أنك تعاني من مشاكل أكبر"، وتأتي الساعة في علبة عرض خرسانية لإكمال الشعور العملي بها.وقال توليدانو المقيم في نيويورك لشبكة "سي إن إن": "غالبًا ما ترى أقراصا نيزكية. إنها شائعة في عالم الساعات، لكن علبة النيزك بأكملها، والميناء والعروات، كل هذه التفاصيل غير مألوفة".قد يتمثل السبب، جزئيًا على الأقل، بالسعر، إذ رفض توليدانو الكشف عن كلفة "B/1M" الإجمالي، لكنه أشار إلى أنّ النيزك الخام يمكن بيعه بسعر أعلى من الذهب للغرام الواحد. ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد "Time for Art"، الذي تنظمه شركة "Phillips Watches"، في نيويورك.ويتكون نيزك "Muonionalusta" بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ، إذ اضطر صانع الساعات إلى وضع طلاء خاص مضاد للصدأ لمنعها من التلف، لكن المادة تحمل أيضًا جودة جمالية فريدة وخطوطا مميزة متعددة الاتجاهات، تُعرف باسم أنماط "فيدمان شتيتن" (Widmanstätten)، التي تمنحها مظهرًا من عالم آخر.وأضاف توليدانو: "بالنسبة لنا، الجزء المثير للاهتمام (في صناعة الساعات) ... هو استكشاف مواد جديدة واستكشاف أشكال جديدة".والتقى توليدانو وتشان المقيم في هونج كونج، واللذان شاركا في تأسيس علامتهما التجارية للساعات في عام 2021، عبر منصة تواصل اجتماعية ونشأ بينهما شغف مشترك بتصاميم فريدة. استوحى النموذج الأولي لساعة "B/1M" (مثل طراز B/1 الفولاذي الذي سبقه) من الأشكال الزاوية لحركة ما بعد الحرب العالمية الثانية - وبشكل أكثر تحديدًا، نوافذ مبنى "بروير" في نيويورك.ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميعدراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها
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منوعات
ساعة فاخرة منحوتة من نيزك... صور
يزخر سوق ساعات المعصم الفاخرة بخيارات كثيرة عبر مجموعة من الأسعار، ولكن إذا كنت من عشاق الساعات النادرة، فإن أحدث إبداعات فيليب توليدانو، وألفريد تشان، تستحق بالتأكيد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
في صناعة الساعات، يعتبر الإرث أمراً مهماً ولكن بينما يتفاخر صانعو الساعات الأوروبيون المنافسون بتقاليد ورش عملهم، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، فإن التصميم الجديد الذي ابتكره الثنائي توليدانو وتشان له تاريخ أطول تماماً، فقد تم نحته من نيزك سقط على الأرض منذ نحو مليون عام.
تُعد ساعة توليدانو وتشان "Brutalist"، التي أُطلق عليها اسم "B/1M"، نموذجاً أولياً لمرة واحدة منحوتاً من قطعة من نيزك "مونيونالوستا"، وهو نيزك تم اكتشافه في عام 1906، ويُعتقد أنه ارتطم بالأرض منذ مليون سنة تقريباً، إذ تم العثور على عشرات القطع الأخرى المنتشرة في كل مكان بسبب قوة اصطدامه بالأرض في جميع أنحاء شمال الدول الاسكندنافية.
وفي حين تم استخدام كميات صغيرة من النيزك في الساعات الفاخرة من قبل، أراد الفنان فيليب توليدانو، وصانع الساعات ألفريد تشان، الذهاب إلى خطوة أبعد من ذلك.
استُوحي تصميم الساعة من الخطوط الزاوية للعمارة الوحشية، وخاصة النوافذ في مبنى "بريور" في مدينة نيويورك، وتفتقر الساعة إلى الزخارف ولا تحتوي على أرقام أو رموز على وجه الساعة.
وقال أحد مبتكريها مازحًا: "إذا كنت تنظر إلى وجه الساعة ولا تستطيع معرفة الوقت، فأنت تعلم أنك تعاني من مشاكل أكبر"، وتأتي الساعة في علبة عرض خرسانية لإكمال الشعور العملي بها.
وقال توليدانو المقيم في نيويورك لشبكة "سي إن إن": "غالبًا ما ترى أقراصا نيزكية. إنها شائعة في عالم الساعات، لكن علبة النيزك بأكملها، والميناء والعروات، كل هذه التفاصيل غير مألوفة".
قد يتمثل السبب، جزئيًا على الأقل، بالسعر، إذ رفض توليدانو الكشف عن كلفة "B/1M" الإجمالي، لكنه أشار إلى أنّ النيزك الخام يمكن بيعه بسعر أعلى من الذهب للغرام الواحد. ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد "Time for Art"، الذي تنظمه شركة "Phillips Watches"، في نيويورك.
ويتكون نيزك "Muonionalusta" بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ، إذ اضطر صانع الساعات إلى وضع طلاء خاص مضاد للصدأ لمنعها من التلف، لكن المادة تحمل أيضًا جودة جمالية فريدة وخطوطا مميزة متعددة الاتجاهات، تُعرف باسم أنماط "فيدمان شتيتن" (Widmanstätten)، التي تمنحها مظهرًا من عالم آخر.
قام توليدانو وتشان، بتصميم علبة الساعة المصنوعة من الخرسانة مع حزام من جلد النعام باللون الرمادي، ما يمنح التصميم ملمسًا عضويًا متباينًا، ويأمل الثنائي في طرح القطعة بإنتاج محدود، ولكن نظرًا لطبيعة المادة، فإن كل قطعة ستتمتع بمظهر فريد.
وأضاف توليدانو: "بالنسبة لنا، الجزء المثير للاهتمام (في صناعة الساعات) ... هو استكشاف مواد جديدة واستكشاف أشكال جديدة".
والتقى توليدانو وتشان المقيم في هونج كونج، واللذان شاركا في تأسيس علامتهما التجارية للساعات في عام 2021، عبر منصة تواصل اجتماعية ونشأ بينهما شغف مشترك بتصاميم فريدة. استوحى النموذج الأولي لساعة "B/1M" (مثل طراز B/1 الفولاذي الذي سبقه) من الأشكال الزاوية لحركة ما بعد الحرب العالمية الثانية - وبشكل أكثر تحديدًا، نوافذ مبنى "بروير" في نيويورك.