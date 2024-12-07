https://sarabic.ae/20241207/وزيرا-دفاع-الهند-وروسيا-يعتزمان-مناقشة-قضايا-التعاون-العسكري-1095573352.html
وزيرا دفاع الهند وروسيا يعتزمان مناقشة قضايا التعاون العسكري
وزيرا دفاع الهند وروسيا يعتزمان مناقشة قضايا التعاون العسكري
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، ونظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف، سيناقشان التعاون العسكري بين البلدين الشهر الجاري،... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T10:58+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "سيقوم الوزيران بمراجعة النطاق الكامل للعلاقات الدفاعية المتعددة الأوجه بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري والصناعي، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المعاصرة ذات الاهتمام المشترك".وكجزء من الزيارة، سيزور وزير الدفاع الهندي أيضًا مقاطعة كالينينغراد الروسية، حيث سيقوم في 9 ديسمبر الجاري، بزيارة إلى حوض بناء السفن "يانتار" في المقاطعة، لتشغيل أحدث فرقاطة متعددة الأغراض روسية الصنع تابعة للبحرية الهندية من طراز "توشيل"، حسبما ذكرت الوزارة الهندية.وسيحضر الوزير الهندي الاجتماع الـ21 للجنة الحكومية الروسية الهندية المشتركة للتعاون العسكري والتقني العسكري، الذي سيعقد في موسكو في 10 ديسمبر.وفي عام 2018، تم توقيع عقد تصنع روسيا بموجبه 4 فرقاطات للهند في إطار مشروع "11356" الروسي للفرقاطات، وأول فرقاطة يتم الانتهاء من تصنيعها في مجمع "يانتار" هي "توشيل"، وسيتم تسليمها عام 2024، والثانية "تامالا" مطلع 2025.مواطنو أكثر من 20 دولة يرسلون هدايا للجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصةدوغين يتحدث عن المعايير التي سوف تتوافق مع عصر ما بعد الليبرالية"روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحة
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أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم
أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم
وزيرا دفاع الهند وروسيا يعتزمان مناقشة قضايا التعاون العسكري
أفادت وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، ونظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف، سيناقشان التعاون العسكري بين البلدين الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل أول فرقاطة من أصل 4 فرقاطات تبنيها روسيا لصالح الهند.
وقالت الوزارة في بيان: "سيقوم الوزيران بمراجعة النطاق الكامل للعلاقات الدفاعية المتعددة الأوجه بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري والصناعي، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المعاصرة ذات الاهتمام المشترك".
وأوضحت الوزارة أن الوزير سينغ، سيزور روسيا في زيارة رسمية خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشارك خلال الزيارة، على وجه الخصوص، في الاجتماع الـ21 للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون العسكري والفني العسكري، الذي سيعقد في موسكو في 10 ديسمبر الجاري.
وكجزء من الزيارة، سيزور وزير الدفاع الهندي أيضًا مقاطعة كالينينغراد الروسية، حيث سيقوم في 9 ديسمبر الجاري، بزيارة إلى حوض بناء السفن "يانتار" في المقاطعة، لتشغيل أحدث فرقاطة متعددة الأغراض روسية الصنع تابعة للبحرية الهندية من طراز "توشيل"، حسبما ذكرت الوزارة الهندية.
وسيحضر الوزير الهندي الاجتماع الـ21 للجنة الحكومية الروسية الهندية المشتركة للتعاون العسكري والتقني العسكري، الذي سيعقد في موسكو في 10 ديسمبر.
وفي عام 2018، تم توقيع عقد تصنع روسيا بموجبه 4 فرقاطات للهند في إطار مشروع "11356" الروسي للفرقاطات، وأول فرقاطة يتم الانتهاء من تصنيعها في مجمع "يانتار" هي "توشيل"، وسيتم تسليمها عام 2024، والثانية "تامالا" مطلع 2025.