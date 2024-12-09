https://sarabic.ae/20241209/مصدر-لـسبوتنيك-حكومة-الإنقاذ-تواصلت-مع-جامعة-طرطوس-والعملية-التعليمية-تبدأ-من-الغد-1095633867.html
مصدر لـ"سبوتنيك": حكومة الإنقاذ تواصلت مع جامعة طرطوس والعملية التعليمية تبدأ من الغد
مصدر لـ"سبوتنيك": حكومة الإنقاذ تواصلت مع جامعة طرطوس والعملية التعليمية تبدأ من الغد
سبوتنيك عربي
قال عميد كلية طب الأسنان والصيدلة في محافظة طرطوس السورية، الدكتور وليد فؤاد سليمان، اليوم الاثنين، إن "وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الأستاذ الدكتور... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:42+0000
2024-12-09T16:42+0000
2024-12-09T16:42+0000
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وأوضح الدكتور سليمان، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "عملية التواصل تمت صباح اليوم الاثنين، وأنه تم التوجيه على استئناف العمل في كليات الجامعة، اعتبارا من صباح الغد الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)".ووصف سليمان حديث الوزير ومتابعته السريعة والدقيقة للعملية التعليمية وحرصه على الأرشفة الإلكترونية لكافة الوثائق الموجودة في جامعات المحافظة بأنه "إيجابي ويبعث على الأمل، في هذه المرحلة الجديدة والتي هي فجر جديد لسوريا".وختم سليمان: "رسالتي إلى الطلاب والأهالي في المحافظة، إنشاء الله ستكون هذه المرحلة مرحلة سلام وأمان ولا داعي للقلق، طريقنا ونهجنا المحبة، وسنعمل لبناء سورية الجديدة لأننا دائما كنا أوفياء لمجتمعنا وإنسانيتنا".محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسدالعلم السوري الجديد... ما قصته منذ زمن الانتداب الفرنسي وحتى اليوم؟
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
مصدر لـ"سبوتنيك": حكومة الإنقاذ تواصلت مع جامعة طرطوس والعملية التعليمية تبدأ من الغد
حصري
قال عميد كلية طب الأسنان والصيدلة في محافظة طرطوس السورية، الدكتور وليد فؤاد سليمان، اليوم الاثنين، إن "وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، تواصل عبر مكالمة هاتفية مع السادة رؤساء الجامعات الحكومية ومن بينها جامعة طرطوس".
وأوضح الدكتور سليمان، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن "عملية التواصل تمت صباح اليوم الاثنين، وأنه تم التوجيه على استئناف العمل في كليات الجامعة، اعتبارا من صباح الغد الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)".
وأوضح سليمان أن "الوزير عبد الحافظ، طلب عقد اجتماع مع رئاسة الجامعة وعمداء الكليات غداً أو بعد غد على أبعد تقدير لوضع صيغة العمل في المرحلة الحالية".
ووصف سليمان حديث الوزير ومتابعته السريعة والدقيقة للعملية التعليمية وحرصه على الأرشفة الإلكترونية لكافة الوثائق الموجودة في جامعات المحافظة بأنه "إيجابي ويبعث على الأمل، في هذه المرحلة الجديدة والتي هي فجر جديد لسوريا".
وأضاف: "حان الوقت للمضيّ نحو مستقبلٍ جديدٍ تٌستثمر فيه جميع الموارد والكفاءات الوطنيّة عبر مؤسسات الدولة".
وختم سليمان: "رسالتي إلى الطلاب والأهالي في المحافظة، إنشاء الله ستكون هذه المرحلة مرحلة سلام وأمان ولا داعي للقلق، طريقنا ونهجنا المحبة، وسنعمل لبناء سورية الجديدة لأننا دائما كنا أوفياء لمجتمعنا وإنسانيتنا".