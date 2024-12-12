https://sarabic.ae/20241212/أبو-عبيدة-ندعو-مقاومينا-في-الضفة-الغربية-لتكثيف-عملياتهم-ضد-جنود-الجيش-الإسرائيلي-1095736185.html
أبو عبيدة: ندعو مقاومينا في الضفة الغربية لتكثيف عملياتهم ضد جنود الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة: ندعو مقاومينا في الضفة الغربية لتكثيف عملياتهم ضد جنود الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إلى تكثيف العمليات في الضفة الغربية ضد جنود الجيش الإسرائيلي. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T17:38+0000
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2024-12-12T17:39+0000
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وقال أبو عبيدة إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.كما بارك المتحدث باسم "كتائب القسام" في تغريدة له، مساء الخميس، عبر قناته على "تلغرام"، عملية القدس ووصفها بـ"البطولية".وقال: "نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة، وندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".
https://sarabic.ae/20241212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095711345.html
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العالم العربي, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أبو عبيدة: ندعو مقاومينا في الضفة الغربية لتكثيف عملياتهم ضد جنود الجيش الإسرائيلي
17:38 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 17:39 GMT 12.12.2024)
دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إلى تكثيف العمليات في الضفة الغربية ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة
إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
كما بارك المتحدث
باسم "كتائب القسام" في تغريدة له، مساء الخميس، عبر قناته على "تلغرام"، عملية القدس ووصفها بـ"البطولية".
وقال: "نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة، وندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".