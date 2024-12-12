بينها 6 دول عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241212/بينها-6-دول-عربية-قائمة-الـ20-دولة-الأكثر-معاناة-في-العالم-1095722242.html
بينها 6 دول عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
بينها 6 دول عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير دولي حول الأوضاع الإنسانية في العالم أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T11:15+0000
2024-12-12T11:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
أخبار السودان اليوم
الصومال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095723077_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ede9c0db14a2f949a995978680ca5146.jpg
وبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم.وبينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات.ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم.كما تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم.وأورد التقرير قائمة الـ20 دولة بالترتيب كما يلي:وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.
https://sarabic.ae/20241212/منظمة-إغاثية-دولية-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1095717772.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095723077_32:0:943:683_1920x0_80_0_0_1d3f5085e09047e9bb8a0bf251b964aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, الصومال
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, الصومال

بينها 6 دول عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم

11:15 GMT 12.12.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالمعاناة الإنسانية في قطاع غزة
المعاناة الإنسانية في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
كشف تقرير دولي حول الأوضاع الإنسانية في العالم أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية.
وبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم.
الأوضاع الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم
09:44 GMT
وبينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم.
كما تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم.

وأورد التقرير قائمة الـ20 دولة بالترتيب كما يلي:

السودان.
الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية).
ميانمار.
سوريا.
جنوب السودان.
لبنان.
بوركينا فاسو.
هايتي.
مالي.
الصومال.
أفغانستان.
الكاميرون.
أفريقيا الوسطى.
تشاد.
الكونغو الديمقراطية.
إثيوبيا.
النيجر.
نيجيريا.
أوكرانيا.
اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала