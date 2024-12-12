بينها 6 دول عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالمعاناة الإنسانية في قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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كشف تقرير دولي حول الأوضاع الإنسانية في العالم أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية.
وبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم.
وبينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم.
كما تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم.
🚨Our Emergency Watchlist 2025 highlights the 20 countries facing the worst escalating humanitarian crisis in the coming year.— IRC - International Rescue Committee (@RESCUEorg) December 11, 2024
These countries account for 82% of all global humanitarian need—revealing deep imbalances in the international system⬇️https://t.co/aMHu7Zx078
وأورد التقرير قائمة الـ20 دولة بالترتيب كما يلي:
السودان.
الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية).
ميانمار.
جنوب السودان.
لبنان.
بوركينا فاسو.
هايتي.
مالي.
الصومال.
أفغانستان.
الكاميرون.
أفريقيا الوسطى.
تشاد.
الكونغو الديمقراطية.
إثيوبيا.
النيجر.
نيجيريا.
أوكرانيا.
اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.