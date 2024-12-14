https://sarabic.ae/20241214/تركيا-ترفع-علمها-فوق-مقر-سفارتها-لدى-سوريا-بعد-توقف-دام-12-عاما-1095786690.html

تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما

تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما

سبوتنيك عربي

رفعت تركيا، اليوم السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T14:13+0000

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".وكانت وزارة الخارجية التركية، قد قالت أول أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.وتابع أردوغان أن "الشعب السوري وصل إلى مرحلة تحديد مستقبله بعد أزمة إنسانية استمرت 13 عاما"، مؤكدًا أن "تركيا ستسهم في هذه العملية".وتابع اردوغان، قائلا إن "تركيا تدعم الحفاظ على الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا، وستواصل هذا الدعم لضمان اتخاذ الحكومة المؤقتة خطوات شاملة ومشتركة وصحيحة، تخدم الشعب السوري ولا تشكل تهديدا لجيرانها".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن "واشنطن وأنقرة، اتفقتا بشكل عام على رؤية حول مستقبل سوريا".وقال بلينكن: "نحن نركز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري. نحن ملتزمون بتحرير الشعب السوري من أغلال بشار الأسد... خلال مناقشاتنا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن خطواتنا لرؤية مستقبل سوريا".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم