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https://sarabic.ae/20241214/تركيا-ترفع-علمها-فوق-مقر-سفارتها-لدى-سوريا-بعد-توقف-دام-12-عاما-1095786690.html
تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما
تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما
سبوتنيك عربي
رفعت تركيا، اليوم السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T14:13+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".وكانت وزارة الخارجية التركية، قد قالت أول أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.وتابع أردوغان أن "الشعب السوري وصل إلى مرحلة تحديد مستقبله بعد أزمة إنسانية استمرت 13 عاما"، مؤكدًا أن "تركيا ستسهم في هذه العملية".وتابع اردوغان، قائلا إن "تركيا تدعم الحفاظ على الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا، وستواصل هذا الدعم لضمان اتخاذ الحكومة المؤقتة خطوات شاملة ومشتركة وصحيحة، تخدم الشعب السوري ولا تشكل تهديدا لجيرانها".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن "واشنطن وأنقرة، اتفقتا بشكل عام على رؤية حول مستقبل سوريا".وقال بلينكن: "نحن نركز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري. نحن ملتزمون بتحرير الشعب السوري من أغلال بشار الأسد... خلال مناقشاتنا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن خطواتنا لرؤية مستقبل سوريا".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241207/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-في-منتدى-الدوحة-الـ22-1095576419.html
https://sarabic.ae/20241201/فيدان-يؤكد-لبلينكن-دعم-تركيا-خفض-التوترات-في-سوريا-1095376330.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما

14:13 GMT 14.12.2024
© flickr.com / bortescristianعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© flickr.com / bortescristian
تابعنا عبر
رفعت تركيا، اليوم السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".
وكانت وزارة الخارجية التركية، قد قالت أول أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعوّل على أن تتخذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة"، وألا تشكل تهديدا لجيرانها، مؤكدًا أن "أنقرة ستدعم هذه العملية".
وتابع أردوغان أن "الشعب السوري وصل إلى مرحلة تحديد مستقبله بعد أزمة إنسانية استمرت 13 عاما"، مؤكدًا أن "تركيا ستسهم في هذه العملية".
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وتابع اردوغان، قائلا إن "تركيا تدعم الحفاظ على الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا، وستواصل هذا الدعم لضمان اتخاذ الحكومة المؤقتة خطوات شاملة ومشتركة وصحيحة، تخدم الشعب السوري ولا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن "واشنطن وأنقرة، اتفقتا بشكل عام على رؤية حول مستقبل سوريا".
وقال بلينكن: "نحن نركز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري. نحن ملتزمون بتحرير الشعب السوري من أغلال بشار الأسد... خلال مناقشاتنا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن خطواتنا لرؤية مستقبل سوريا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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1 ديسمبر, 16:26 GMT
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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