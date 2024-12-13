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بلينكن: واشنطن وأنقرة توصلتا إلى رؤية موسعة حول مستقبل سوريا
بلينكن: واشنطن وأنقرة توصلتا إلى رؤية موسعة حول مستقبل سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا بشكل عام على رؤية حول مستقبل سوريا. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:24+0000
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وقال بلينكن: "نحن نركز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري. نحن ملتزمون بتحرير الشعب السوري من أغلال بشار الأسد...خلال مناقشاتنا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن خطواتنا لرؤية مستقبل سوريا".بدوره قال وزير الخارجية التركي "لقد ناقشنا الدور التركي والأمريكي المحتمل في مستقبل سوريا". وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: واشنطن وأنقرة توصلتا إلى رؤية موسعة حول مستقبل سوريا
09:24 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 13.12.2024)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا بشكل عام على رؤية حول مستقبل سوريا.
وقال بلينكن: "نحن نركز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري. نحن ملتزمون بتحرير الشعب السوري من أغلال بشار الأسد...خلال مناقشاتنا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن خطواتنا لرؤية مستقبل سوريا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه بحث خلال محادثاته في أنقرة الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وتركيا "لدعم سوريا".
بدوره قال وزير الخارجية التركي "لقد ناقشنا الدور التركي والأمريكي المحتمل في مستقبل سوريا".
وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أن بلاده "تهدف لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، ومحو المنظمات الإرهابية في المنطقة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية
أن بشار الأسد قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.