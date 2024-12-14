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https://sarabic.ae/20241214/حماس-عبر-سبوتنيك-لم-نقدم-تنازلات-بالمفاوضات-والأمور-تتجه-نحو-الإيجابية-1095790750.html
"حماس" عبر "سبوتنيك": لم نقدم تنازلات بالمفاوضات والأمور تتجه نحو الإيجابية
"حماس" عبر "سبوتنيك": لم نقدم تنازلات بالمفاوضات والأمور تتجه نحو الإيجابية
سبوتنيك عربي
أكد وليد الكيلاني، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الحركة لم تقدم تنازلات في ملف المفاوضات، ولكنها اليوم تتعامل بمرونة ببعض الملفات الأساسية". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح أنها "المرة الأولى التي تُقدم فيها الحركة على مثل هذه المرونة، وتحديدا بملف وقف إطلاق النار الذي قبلت به حماس أن يُنفذ على مراحل".وأشار الكيلاني إلى أن "الملف الثاني التي تعاطت معه حماس بمرونة هو ملف المعتقلين، حيث تم التوافق على الخطوط العريضة وهي أعداد المعتقلين التي ستفرج عنهم إسرائيل، وعند تنفيذ الاتفاق سنكشف عن التفاصيل".الكيلاني وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: "لقد تم عقد أكثر من لقاء في القاهرة مع وفد حماس والأمور كانت تتجه نحو الإيجابية ولكن إسرائيل هي التي كانت تراوغ وتضع العصي في الدواليب، وانطلاقا من هذا يتوجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتوفر لديه الإرادة السياسية ليقبل بالمفاوضات والرضوخ للشروط التي قدمتها المقاومة الفلسطينية".وأضاف: "نحن في الربع الساعة الأخيرة من هذه المفاوضات، وأعتقد أنه سيكون هناك ضغط داخلي على نتنياهو، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافة إلى أنه سيكون هناك ضغط خارجي عليه من قبل الإدارة الأمريكية"، معتبرًا أن "الظروف كلها مواتية لإتمام الصفقة بما يحقق تطلعات وتضحيات الشعب الفلسطيني طوال 435 يوما من هذه المجازر بحقه".وعن التنازلات التي قدمتها إسرائيل في ملف المفاوضات، أشار الكيلاني إلى أن "إسرائيل تنازلت في مسألة الانسحاب من "نتساريم" و"فيلاديلفيا"، فهي لم تكن تريد الانسحاب منهما ولكن خلال المفاوضات تم البحث بهذا الملف وأبدت إسرائيل مرونة بشأن الانسحاب منهما على فترات متباعدة وذلك بفضل صمود المقاومة الفلسطينية طوال فترة الحرب".أما عن اللجنة المجتمعية التي تم الاتفاق عليها بين حركتي "فتح" و"حماس"، لفت الكيلاني إلى أنه "تم عقد أكثر من اتفاق بشأنها في القاهرة، وجرى التفاهم على الخطوط العريضة المهمة وبقي بعض التفاصيل التي سيتم النقاش بها خلال اجتماعات مقبلة"، مشدداً على أن "الفلسطينيين يحتاجون اليوم إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة إسرائيل ومخطاطاتها التي لا تنتهي".وعن اليوم التالي بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، أشار الكيلاني إلى أن "حماس" وضعت أهدافاً لهذه المعركة التي لها أبعاد سياسية أولها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن يعيش الفلسطيني بحرية داخل أراضيه".
https://sarabic.ae/20241214/حماس-تعلن-مقتل-بعض-الأسرى-الإسرائيليين-لديها--1095790239.html
https://sarabic.ae/20241214/السيسي-يناقش-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-مسؤولين-أمريكيين-1095781870.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار, حركة حماس
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار, حركة حماس

"حماس" عبر "سبوتنيك": لم نقدم تنازلات بالمفاوضات والأمور تتجه نحو الإيجابية

16:21 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد وليد الكيلاني، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "الحركة لم تقدم تنازلات في ملف المفاوضات، ولكنها اليوم تتعامل بمرونة ببعض الملفات الأساسية".
وأوضح أنها "المرة الأولى التي تُقدم فيها الحركة على مثل هذه المرونة، وتحديدا بملف وقف إطلاق النار الذي قبلت به حماس أن يُنفذ على مراحل".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
"حماس" تعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين لديها
15:52 GMT
وأشار الكيلاني إلى أن "الملف الثاني التي تعاطت معه حماس بمرونة هو ملف المعتقلين، حيث تم التوافق على الخطوط العريضة وهي أعداد المعتقلين التي ستفرج عنهم إسرائيل، وعند تنفيذ الاتفاق سنكشف عن التفاصيل".
الكيلاني وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: "لقد تم عقد أكثر من لقاء في القاهرة مع وفد حماس والأمور كانت تتجه نحو الإيجابية ولكن إسرائيل هي التي كانت تراوغ وتضع العصي في الدواليب، وانطلاقا من هذا يتوجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتوفر لديه الإرادة السياسية ليقبل بالمفاوضات والرضوخ للشروط التي قدمتها المقاومة الفلسطينية".
وأضاف: "نحن في الربع الساعة الأخيرة من هذه المفاوضات، وأعتقد أنه سيكون هناك ضغط داخلي على نتنياهو، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافة إلى أنه سيكون هناك ضغط خارجي عليه من قبل الإدارة الأمريكية"، معتبرًا أن "الظروف كلها مواتية لإتمام الصفقة بما يحقق تطلعات وتضحيات الشعب الفلسطيني طوال 435 يوما من هذه المجازر بحقه".
وعن التنازلات التي قدمتها إسرائيل في ملف المفاوضات، أشار الكيلاني إلى أن "إسرائيل تنازلت في مسألة الانسحاب من "نتساريم" و"فيلاديلفيا"، فهي لم تكن تريد الانسحاب منهما ولكن خلال المفاوضات تم البحث بهذا الملف وأبدت إسرائيل مرونة بشأن الانسحاب منهما على فترات متباعدة وذلك بفضل صمود المقاومة الفلسطينية طوال فترة الحرب".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
11:12 GMT
أما عن اللجنة المجتمعية التي تم الاتفاق عليها بين حركتي "فتح" و"حماس"، لفت الكيلاني إلى أنه "تم عقد أكثر من اتفاق بشأنها في القاهرة، وجرى التفاهم على الخطوط العريضة المهمة وبقي بعض التفاصيل التي سيتم النقاش بها خلال اجتماعات مقبلة"، مشدداً على أن "الفلسطينيين يحتاجون اليوم إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة إسرائيل ومخطاطاتها التي لا تنتهي".
وعن اليوم التالي بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، أشار الكيلاني إلى أن "حماس" وضعت أهدافاً لهذه المعركة التي لها أبعاد سياسية أولها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن يعيش الفلسطيني بحرية داخل أراضيه".
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