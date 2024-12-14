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https://sarabic.ae/20241214/صحفي-بريطاني-تقسيم-الشرق-الأوسط-لن-يحقق-السلام-1095792056.html
صحفي بريطاني: تقسيم الشرق الأوسط لن يحقق السلام
صحفي بريطاني: تقسيم الشرق الأوسط لن يحقق السلام
سبوتنيك عربي
علّق صحفي بريطاني على تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن ما تشهده المنطقة حاليا يشبه ما كانت عليه قبل عام 1916. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T17:47+0000
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وقال الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط باتريك كوكبيرن، في مقال نشرته وسيلة إعلامية بريطانية، إن "تقسيم الشرق الأوسط لن يجلب السلام للمنطقة"، محذرًا مما وصفه بـ"تغيرات سياسية كبرى يتم تجهيزها في الشرق الأوسط بعدما حدث في سوريا".وقارن الصحفي البريطاني ما يحدث حاليا في المنطقة بالأوضاع التي سبقت إبرام اتفاقية "سايكس - بيكو" عام 1916، عندما جرى الاتفاق بين لندن وباريس على تقسيم المناطق التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية في ذلك الحين.ويرى كوكبيرن أن "منطقة الشرق الأوسط إزاء تقسيم جديد"، معتبرًا أن "سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجولان واحتلاله جزءا من المنطقة منزوعة السلاح، التي كانت خاضعة للجيش السوري، أحد الأدلة على ذلك".وبعد تنحي الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في سوريا، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتلت إسرائيل جزءا من جبل الشيخ، الذي يبعد 64 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق، وهو ما أنهى اتفاقات قديمة بين إسرائيل وسوريا، بعد حرب عام 1973، فيما يتعلق بالمنطقة.وبحسب الكاتب البريطاني، فإن "الدولة السورية أصبحت منهكة وهو ما يعني أن من سيحكمها، أيا كانت توجهاته، سيكون موجودا بين إسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20241214/تركيا-ترفع-علمها-فوق-مقر-سفارتها-لدى-سوريا-بعد-توقف-دام-12-عاما-1095786690.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

صحفي بريطاني: تقسيم الشرق الأوسط لن يحقق السلام

17:47 GMT 14.12.2024
© Getty Images / Tim E Whiteسوريا.. مدينة حلب
سوريا.. مدينة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / Tim E White
تابعنا عبر
علّق صحفي بريطاني على تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن ما تشهده المنطقة حاليا يشبه ما كانت عليه قبل عام 1916.
وقال الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط باتريك كوكبيرن، في مقال نشرته وسيلة إعلامية بريطانية، إن "تقسيم الشرق الأوسط لن يجلب السلام للمنطقة"، محذرًا مما وصفه بـ"تغيرات سياسية كبرى يتم تجهيزها في الشرق الأوسط بعدما حدث في سوريا".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
تركيا ترفع علمها فوق مقر سفارتها لدى سوريا بعد توقف دام 12 عاما
14:13 GMT
وقارن الصحفي البريطاني ما يحدث حاليا في المنطقة بالأوضاع التي سبقت إبرام اتفاقية "سايكس - بيكو" عام 1916، عندما جرى الاتفاق بين لندن وباريس على تقسيم المناطق التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية في ذلك الحين.
ويرى كوكبيرن أن "منطقة الشرق الأوسط إزاء تقسيم جديد"، معتبرًا أن "سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجولان واحتلاله جزءا من المنطقة منزوعة السلاح، التي كانت خاضعة للجيش السوري، أحد الأدلة على ذلك".
وبعد تنحي الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في سوريا، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتلت إسرائيل جزءا من جبل الشيخ، الذي يبعد 64 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق، وهو ما أنهى اتفاقات قديمة بين إسرائيل وسوريا، بعد حرب عام 1973، فيما يتعلق بالمنطقة.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق
12 ديسمبر, 08:25 GMT
وبحسب الكاتب البريطاني، فإن "الدولة السورية أصبحت منهكة وهو ما يعني أن من سيحكمها، أيا كانت توجهاته، سيكون موجودا بين إسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال".

وقررت المعارضة السورية المسلحة، التي تسيطر على السلطة في سوريا، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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