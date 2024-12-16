https://sarabic.ae/20241216/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-يعاني-بالفعل-من-خسائر-كارثية-1095851482.html
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الموارد البشرية الإضافية لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T20:38+0000
2024-12-16T20:38+0000
2024-12-16T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093998858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50ad7b6093891529a454e6a9c08eb8ab.jpg
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية، ووتيرة مواجهته تتسارع، ليس لديهم الموارد البشرية، وحتى لو تمكنوا من العثور عليها، فليس لديهم المساحة لتدريبهم".وقال: "الساعة الرملية واسعة من الأعلى والأسفل، وضيقة من المنتصف، هكذا تبدو الصورة الديموغرافية لأوكرانيا، "الرقبة" في المنتصف هي للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241216/صحفي-أيرلندي-الغرب-يدعم-أوكرانيا-لتحقيق-مكاسب-شخصية-فقط-1095849993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093998858_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_4570f1975130a2c298ce7bae519cdff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الموارد البشرية الإضافية لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية، ووتيرة مواجهته تتسارع، ليس لديهم الموارد البشرية، وحتى لو تمكنوا من العثور عليها، فليس لديهم المساحة لتدريبهم".
وأشار جونسون إلى أن التركيبة السكانية في أوكرانيا تشبه الساعة الرملية.
وقال: "الساعة الرملية واسعة من الأعلى والأسفل، وضيقة من المنتصف، هكذا تبدو الصورة الديموغرافية لأوكرانيا، "الرقبة" في المنتصف هي للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.