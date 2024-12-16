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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-يعاني-بالفعل-من-خسائر-كارثية-1095851482.html
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الموارد البشرية الإضافية لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T20:38+0000
2024-12-16T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية، ووتيرة مواجهته تتسارع، ليس لديهم الموارد البشرية، وحتى لو تمكنوا من العثور عليها، فليس لديهم المساحة لتدريبهم".وقال: "الساعة الرملية واسعة من الأعلى والأسفل، وضيقة من المنتصف، هكذا تبدو الصورة الديموغرافية لأوكرانيا، "الرقبة" في المنتصف هي للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241216/صحفي-أيرلندي-الغرب-يدعم-أوكرانيا-لتحقيق-مكاسب-شخصية-فقط-1095849993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية

20:38 GMT 16.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الموارد البشرية الإضافية لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من خسائر كارثية، ووتيرة مواجهته تتسارع، ليس لديهم الموارد البشرية، وحتى لو تمكنوا من العثور عليها، فليس لديهم المساحة لتدريبهم".

وأشار جونسون إلى أن التركيبة السكانية في أوكرانيا تشبه الساعة الرملية.

وقال: "الساعة الرملية واسعة من الأعلى والأسفل، وضيقة من المنتصف، هكذا تبدو الصورة الديموغرافية لأوكرانيا، "الرقبة" في المنتصف هي للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا".
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي أيرلندي: الغرب يدعم أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية فقط
19:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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