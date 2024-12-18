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https://sarabic.ae/20241218/علييف-أذربيجان-تخطط-لشراء-أسلحة-من-روسيا-لكن-العملية-متوقفة-مؤقتا---1095907824.html
علييف: أذربيجان تخطط لشراء أسلحة من روسيا لكن العملية متوقفة مؤقتا
علييف: أذربيجان تخطط لشراء أسلحة من روسيا لكن العملية متوقفة مؤقتا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لمواصلة شراء الأسلحة الروسية، لكن هذه العملية تم تعليقها مؤقتا لأسباب موضوعية. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T07:30+0000
2024-12-18T07:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
العالم
سلاح روسيا
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وقال علييف، في مقابلة مع شبكة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا ووكالة "ريا نوفوستي": "نعم، توجد خطط، لكن يجب أن أقول إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية على الأقل لم يتم توقيع أي عقود جديدة لشراء الأسلحة الروسية".وبحسب علييف، فإن الغياب المؤقت للعقود الجديدة يرجع إلى عمل المجمع الصناعي العسكري الروسي "للمستهلك المحلي".وأشار علييف إلى أن أذربيجان تتابع عن كثب المنتجات الجديدة في صناعة الدفاع الروسية، وأرسلت مؤخرًا طلبات جديدة لشراء منتجات عسكرية روسية.ووفقا لعلييف، فإن أذربيجان ستدرج عقودا جديدة بمجرد أن تصبح صناعة الدفاع الروسية جاهزة.الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركيةبوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات المتعددة الأوجه مع أذربيجان
https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يناقش-مع-علييف-قضايا-العلاقات-الثنائية-ويدعوه-لحضور-قمة-بريكس-في-قازان--1093540053.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, العالم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, العالم, سلاح روسيا

علييف: أذربيجان تخطط لشراء أسلحة من روسيا لكن العملية متوقفة مؤقتا

07:30 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لمواصلة شراء الأسلحة الروسية، لكن هذه العملية تم تعليقها مؤقتا لأسباب موضوعية.
وقال علييف، في مقابلة مع شبكة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا ووكالة "ريا نوفوستي": "نعم، توجد خطط، لكن يجب أن أقول إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية على الأقل لم يتم توقيع أي عقود جديدة لشراء الأسلحة الروسية".
وبحسب علييف، فإن الغياب المؤقت للعقود الجديدة يرجع إلى عمل المجمع الصناعي العسكري الروسي "للمستهلك المحلي".
وأضاف علييف أن باكو غيرت المواعيد النهائية لتنفيذ العقود العسكرية المبرمة مع روسيا قبل أربع سنوات، موضحا في الوقت نفسه، أنه يعتبر تنفيذ عقود الدفاع "معلقا مؤقتا لأسباب موضوعية".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
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وأشار علييف إلى أن أذربيجان تتابع عن كثب المنتجات الجديدة في صناعة الدفاع الروسية، وأرسلت مؤخرًا طلبات جديدة لشراء منتجات عسكرية روسية.
ووفقا لعلييف، فإن أذربيجان ستدرج عقودا جديدة بمجرد أن تصبح صناعة الدفاع الروسية جاهزة.
الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية
بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات المتعددة الأوجه مع أذربيجان
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