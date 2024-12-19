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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1095980292.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:56+0000
2024-12-19T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وفيكتوروفكا ودارينو، كوسيتسا، كروغلنكوي، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميرني، ميلوفوي وسفيردليكوفو، كما تم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 225 عسكريًا، ودبابة و3 مركبات قتالية للمشاة و5 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفعا من عيار 155 من طراز "كراب" ومدفعا من طراز "غفوزديكا" و3 مدافع هاوتزر "دي 30"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تهاجم-مؤسسة-في-رستوف-بـ6-صواريخ-أتاكمز-و4-أخرى-من-طراز-ستورم-شادو-1095980084.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

15:56 GMT 19.12.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراجمة اللهب "سولنتسيبيوك"
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وفيكتوروفكا ودارينو، كوسيتسا، كروغلنكوي، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميرني، ميلوفوي وسفيردليكوفو، كما تم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

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15:51 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 225 عسكريًا، ودبابة و3 مركبات قتالية للمشاة و5 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفعا من عيار 155 من طراز "كراب" ومدفعا من طراز "غفوزديكا" و3 مدافع هاوتزر "دي 30"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك بلغت نحو 42100 عسكريا، و245 دبابة و187 مركبة مشاة قتالية و127 ناقلة جند مدرعة و1288 مركبة قتالية مصفحة و1154 سيارة و323 مدفعا ميدانيا، و42 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير و75 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
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