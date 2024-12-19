https://sarabic.ae/20241219/بوتين-أنا-مستعد-للتحدث-والاجتماع-مع-ترامب-في-أي-وقت-1095956607.html
بوتين: أنا مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب في أي وقت
بوتين: أنا مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب في أي وقت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T11:06+0000
2024-12-19T11:06+0000
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قال بوتين: "أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".وتابع: "إذا كان هناك يوما ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثا، السيد ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.وقد وعد ترامب، مرات عدة، بإنهاء الصراع الأوكراني حتى قبل تنصيبه، خلال حملته الانتخابية.خبير أمريكي: يستطيع ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا بوعد واحد لبوتينالخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
https://sarabic.ae/20241216/ترامب-يعلن-إحراز-تقدم-ضئيل-فيما-يتعلق-بجهوده-لوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1095846735.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بوتين: أنا مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب في أي وقت
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
قال بوتين: "أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".
وأضاف: "لا أعرف متى سنلتقي، لأنه لا يقول أي شيء عن هذا الأمر، ولم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا مستعد لذلك، بالطبع، في أي وقت".
وتابع: "إذا كان هناك يوما ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثا، السيد ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه".
وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين،
بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.
وقد وعد ترامب، مرات عدة، بإنهاء الصراع الأوكراني حتى قبل تنصيبه، خلال حملته الانتخابية.