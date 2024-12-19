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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-على-استعداد-للتفاوض-مع-الزعيم-الشرعي-لأوكرانيا-1095964173.html
بوتين: روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا
بوتين: روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:17+0000
2024-12-19T12:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "نحن مستعدون للتحدث مع أي شخص يأتي عن طريق صناديق الاقتراع واكتساب الشرعية، بما في ذلك مع زيلينسكي".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ بالحسبان الوضع الجديد على الأرض.وأكد بوتين بأن مراكز الاتصال الاحتيالية الموجودة على أراضي أوكرانيا، لا تحتاج إلى إدراجها على قائمة الأهداف ذات الأولوية للضربات، فهي (قائمة الأهداف) تقتصر على المنشآت العسكرية.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة. مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسيبوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسيبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241219/الخط-المباشر-مع-بوتين-فيديو-1095946036.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا

12:17 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 12:46 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "نحن مستعدون للتحدث مع أي شخص يأتي عن طريق صناديق الاقتراع واكتساب الشرعية، بما في ذلك مع زيلينسكي".

وقال بوتين، ردًا على سؤال حول شروط موسكو لبدء المفاوضات مع كييف: "الآن ليس لدينا شروط لبدء المفاوضات".

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
13:02 GMT
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ بالحسبان الوضع الجديد على الأرض.

نحن مستعدون لإجراء حوار دون شروط مسبقة، ولكن على أساس ما اتفقنا عليه، على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022، واستنادًا إلى الحقائق التي تتشكل على الأرض اليوم.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين بأن مراكز الاتصال الاحتيالية الموجودة على أراضي أوكرانيا، لا تحتاج إلى إدراجها على قائمة الأهداف ذات الأولوية للضربات، فهي (قائمة الأهداف) تقتصر على المنشآت العسكرية.

لا، إن قائمة الأهداف ذات الأولوية لدينا تشمل المنشآت العسكرية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، وقد تكون هناك أيضًا مراكز صنع القرار، ولن نهدر الذخيرة على مراكز الاتصال هذه، فلا فائدة من ذلك.

نتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.
مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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