https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-على-استعداد-للتفاوض-مع-الزعيم-الشرعي-لأوكرانيا-1095964173.html

بوتين: روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا

بوتين: روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا على استعداد للتفاوض مع الزعيم الشرعي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T12:17+0000

2024-12-19T12:17+0000

2024-12-19T12:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "نحن مستعدون للتحدث مع أي شخص يأتي عن طريق صناديق الاقتراع واكتساب الشرعية، بما في ذلك مع زيلينسكي".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ بالحسبان الوضع الجديد على الأرض.وأكد بوتين بأن مراكز الاتصال الاحتيالية الموجودة على أراضي أوكرانيا، لا تحتاج إلى إدراجها على قائمة الأهداف ذات الأولوية للضربات، فهي (قائمة الأهداف) تقتصر على المنشآت العسكرية.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة. مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسيبوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسيبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20241219/الخط-المباشر-مع-بوتين-فيديو-1095946036.html

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