رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241220/رسميا-تغير-موقع-القطب-المغناطيسي-الشمالي-صور-وفيديو----1095996070.html
رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو
رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
كشف مجموعة من علماء الجيولوجيا في دراسة جديدة، عن تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي، ونتيجة لذلك قاموا بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T09:04+0000
2024-12-20T09:04+0000
مجتمع
علوم
الأرض
كوكب الأرض
جيولوجيا
الجيولوجيا
أخبار القطب الشمالي
القطب الجنوبي
أخبار القطب الجنوبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1095996414_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_0a3bef0a6bf7ed4b1ed83abda3ffca6b.jpg
قام خبراء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، والمسح الجيولوجي البريطاني بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد وأكثر دقة (كما يفعلون كل خمس سنوات).وبحسب الدراسة، يتم تغيير موضع القطب الشمالي المغناطيسي رسميًا، ويستمر في التحول بعيدًا عن كندا نحو سيبيريا. والذي بدوره، سيؤدي لإعادة معايرة أنظمة الملاحة على السفن والطائرات.بينما يظل القطب الشمالي الجغرافي ثابتًا في مكانه (عند قمة محور دوران الأرض)، فإن النموذج المغناطيسي يحدد القطب الشمالي المغناطيسي، حيث يشير المجال المغناطيسي للأرض إلى الأسفل مباشرة، وهو مجال مغناطيسي عمودي تمامًا.يقول ويليام براون، خبير نموذج المجال المغناطيسي الأرضي العالمي، من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: "إن السلوك الحالي للشمال المغناطيسي هو شيء لم نلاحظه من قبل".تشير الأبحاث إلى أن فصين مغناطيسيين عملاقين، أحدهما تحت كندا والآخر تحت سيبيريا، هما ما يدفعان إلى تحول الشمال المغناطيسي. في بعض الأحيان تكون التحولات دراماتيكية بما يكفي لدرجة أن التحديث الطارئ مطلوب، خارج الدورة المعتادة التي تستمر لمدة 5 سنوات.وبحسب الدراسة، لدينا الآن خريطة أكثر دقة للشمال المغناطيسي، والتي من المفترض أن تكون صالحة لمدة نصف عقد آخر. وللمرة الأولى، أصبحت خريطة ذات دقة أعلى متاحة أيضًا، والتي تقدم تفاصيل أكثر من 10 مرات: فهي تتمتع بدقة مكانية تبلغ نحو 300 كيلومتر عند خط الاستواء مقارنة بالدقة القياسية 3300 كيلومتر.ووفقًا للعلماء، فإن السفر لمسافة 8500 كيلومتر من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة في خط مستقيم سيتركك 150 كيلومترًا خارج المسار حتى النهاية، إذا استخدمت النموذج المغناطيسي القديم مقارنة بالنموذج المغناطيسي الجديد للملاحة الخاصة بك.وستقوم شركات رسم الخرائط والخدمات اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والوكالات الرسمية، بإجراء تحديثات الآن.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لن نضطر إلى تطبيق أي تحديثات على هواتفنا أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الخاصة بنا، وسيحدث كل شيء تلقائيًا.باحثون: الشمس قد تشهد انفجارات هائلة تؤثر بشكل كبير على الحياة على الأرضثلث الكائنات الحية على وجه الأرض مهدد بالانقراض بحلول 2100
https://sarabic.ae/20241017/ناسا-تعلنها-رسميا-تغير-أقطاب-الشمس-وهذه-عواقبه-على-الأرض-فيديو--1093882277.html
أخبار القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1095996414_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_43c3ba7eedca85080377bc1372baa9cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الأرض, كوكب الأرض, جيولوجيا, الجيولوجيا, أخبار القطب الشمالي, القطب الجنوبي, أخبار القطب الجنوبي
علوم, الأرض, كوكب الأرض, جيولوجيا, الجيولوجيا, أخبار القطب الشمالي, القطب الجنوبي, أخبار القطب الجنوبي

رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو

09:04 GMT 20.12.2024
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARYصورة للأرض
صورة للأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
كشف مجموعة من علماء الجيولوجيا في دراسة جديدة، عن تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي، ونتيجة لذلك قاموا بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد.
قام خبراء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، والمسح الجيولوجي البريطاني بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد وأكثر دقة (كما يفعلون كل خمس سنوات).
وبحسب الدراسة، يتم تغيير موضع القطب الشمالي المغناطيسي رسميًا، ويستمر في التحول بعيدًا عن كندا نحو سيبيريا. والذي بدوره، سيؤدي لإعادة معايرة أنظمة الملاحة على السفن والطائرات.
بينما يظل القطب الشمالي الجغرافي ثابتًا في مكانه (عند قمة محور دوران الأرض)، فإن النموذج المغناطيسي يحدد القطب الشمالي المغناطيسي، حيث يشير المجال المغناطيسي للأرض إلى الأسفل مباشرة، وهو مجال مغناطيسي عمودي تمامًا.
ومع تحول الحديد والنيكل داخل كوكبنا، يتغير المجال المغناطيسي للأرض أيضًا، مما يعني أن القطبين الشمالي والجنوبي يتحركان باستمرار أيضًا. إذا كنت تستخدم بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي، فإن معرفة مكان هذه النقاط بالضبط أمر بالغ الأهمية.
يقول ويليام براون، خبير نموذج المجال المغناطيسي الأرضي العالمي، من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: "إن السلوك الحالي للشمال المغناطيسي هو شيء لم نلاحظه من قبل".

ويضيف براون: "كان الشمال المغناطيسي يتحرك ببطء حول كندا منذ القرن السادس عشر، ولكن في السنوات العشرين الماضية، تسارع باتجاه سيبيريا، وزادت سرعته كل عام حتى خمس سنوات مضت، عندما تباطأ فجأة من 50 إلى 35 كيلومترًا في السنة، وهو أكبر تباطؤ في السرعة شهدناه على الإطلاق".

تشير الأبحاث إلى أن فصين مغناطيسيين عملاقين، أحدهما تحت كندا والآخر تحت سيبيريا، هما ما يدفعان إلى تحول الشمال المغناطيسي. في بعض الأحيان تكون التحولات دراماتيكية بما يكفي لدرجة أن التحديث الطارئ مطلوب، خارج الدورة المعتادة التي تستمر لمدة 5 سنوات.
وبحسب الدراسة، لدينا الآن خريطة أكثر دقة للشمال المغناطيسي، والتي من المفترض أن تكون صالحة لمدة نصف عقد آخر. وللمرة الأولى، أصبحت خريطة ذات دقة أعلى متاحة أيضًا، والتي تقدم تفاصيل أكثر من 10 مرات: فهي تتمتع بدقة مكانية تبلغ نحو 300 كيلومتر عند خط الاستواء مقارنة بالدقة القياسية 3300 كيلومتر.
الشمس من داخل مجموعة غيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مجتمع
"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو
17 أكتوبر, 15:36 GMT
ووفقًا للعلماء، فإن السفر لمسافة 8500 كيلومتر من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة في خط مستقيم سيتركك 150 كيلومترًا خارج المسار حتى النهاية، إذا استخدمت النموذج المغناطيسي القديم مقارنة بالنموذج المغناطيسي الجديد للملاحة الخاصة بك.
وستقوم شركات رسم الخرائط والخدمات اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والوكالات الرسمية، بإجراء تحديثات الآن.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لن نضطر إلى تطبيق أي تحديثات على هواتفنا أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الخاصة بنا، وسيحدث كل شيء تلقائيًا.
باحثون: الشمس قد تشهد انفجارات هائلة تؤثر بشكل كبير على الحياة على الأرض
ثلث الكائنات الحية على وجه الأرض مهدد بالانقراض بحلول 2100
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала