https://sarabic.ae/20241220/رسميا-تغير-موقع-القطب-المغناطيسي-الشمالي-صور-وفيديو----1095996070.html

رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو

رسميا... تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

كشف مجموعة من علماء الجيولوجيا في دراسة جديدة، عن تغير موقع القطب المغناطيسي الشمالي، ونتيجة لذلك قاموا بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T09:04+0000

2024-12-20T09:04+0000

2024-12-20T09:04+0000

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قام خبراء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، والمسح الجيولوجي البريطاني بإنشاء نموذج مغناطيسي عالمي جديد وأكثر دقة (كما يفعلون كل خمس سنوات).وبحسب الدراسة، يتم تغيير موضع القطب الشمالي المغناطيسي رسميًا، ويستمر في التحول بعيدًا عن كندا نحو سيبيريا. والذي بدوره، سيؤدي لإعادة معايرة أنظمة الملاحة على السفن والطائرات.بينما يظل القطب الشمالي الجغرافي ثابتًا في مكانه (عند قمة محور دوران الأرض)، فإن النموذج المغناطيسي يحدد القطب الشمالي المغناطيسي، حيث يشير المجال المغناطيسي للأرض إلى الأسفل مباشرة، وهو مجال مغناطيسي عمودي تمامًا.يقول ويليام براون، خبير نموذج المجال المغناطيسي الأرضي العالمي، من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: "إن السلوك الحالي للشمال المغناطيسي هو شيء لم نلاحظه من قبل".تشير الأبحاث إلى أن فصين مغناطيسيين عملاقين، أحدهما تحت كندا والآخر تحت سيبيريا، هما ما يدفعان إلى تحول الشمال المغناطيسي. في بعض الأحيان تكون التحولات دراماتيكية بما يكفي لدرجة أن التحديث الطارئ مطلوب، خارج الدورة المعتادة التي تستمر لمدة 5 سنوات.وبحسب الدراسة، لدينا الآن خريطة أكثر دقة للشمال المغناطيسي، والتي من المفترض أن تكون صالحة لمدة نصف عقد آخر. وللمرة الأولى، أصبحت خريطة ذات دقة أعلى متاحة أيضًا، والتي تقدم تفاصيل أكثر من 10 مرات: فهي تتمتع بدقة مكانية تبلغ نحو 300 كيلومتر عند خط الاستواء مقارنة بالدقة القياسية 3300 كيلومتر.ووفقًا للعلماء، فإن السفر لمسافة 8500 كيلومتر من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة في خط مستقيم سيتركك 150 كيلومترًا خارج المسار حتى النهاية، إذا استخدمت النموذج المغناطيسي القديم مقارنة بالنموذج المغناطيسي الجديد للملاحة الخاصة بك.وستقوم شركات رسم الخرائط والخدمات اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والوكالات الرسمية، بإجراء تحديثات الآن.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لن نضطر إلى تطبيق أي تحديثات على هواتفنا أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الخاصة بنا، وسيحدث كل شيء تلقائيًا.باحثون: الشمس قد تشهد انفجارات هائلة تؤثر بشكل كبير على الحياة على الأرضثلث الكائنات الحية على وجه الأرض مهدد بالانقراض بحلول 2100

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