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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قطر تتخذ خطوة لم تحدث منذ سنوات بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد... فيديو
قطر تتخذ خطوة لم تحدث منذ سنوات بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد... فيديو
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أعادت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، فتح أبوابها، ورفعت العلم القطري فوق مبنى السفارة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T13:13+0000
2024-12-21T13:14+0000
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ونشر "التلفزيون العربي"، مقطع فيديو لرفع العلم القطري على مبنى السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من الثلاثاء المقبل.وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق، عن وصول وفد دبلوماسي قطري إلى العاصمة السورية دمشق، لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية في العاصمة السورية.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن "الوفد الدبلوماسي القطري في دمشق، جدد للحكومة الانتقالية التزامنا بدعم الشعب السوري لتحقيق أمنه"، مشيرًا إلى أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، ووقف على احتياجات الأسقاء السوريين في هذه المرحلة".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241211/قطر-تعلن-أنها-ستعيد-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-1095705877.html
https://sarabic.ae/20241216/من-هو-أول-قائم-بأعمال-سفير-قطر-في-سوريا-منذ-13-عاما-1095822387.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قطر تتخذ خطوة لم تحدث منذ سنوات بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد... فيديو

13:13 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 21.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورناطحات السحاب في الدوحة، قطر
ناطحات السحاب في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعادت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، فتح أبوابها، ورفعت العلم القطري فوق مبنى السفارة.
ونشر "التلفزيون العربي"، مقطع فيديو لرفع العلم القطري على مبنى السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
قطر تعلن أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا
11 ديسمبر, 18:50 GMT
وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق، عن وصول وفد دبلوماسي قطري إلى العاصمة السورية دمشق، لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية في العاصمة السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن "الوفد الدبلوماسي القطري في دمشق، جدد للحكومة الانتقالية التزامنا بدعم الشعب السوري لتحقيق أمنه"، مشيرًا إلى أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، ووقف على احتياجات الأسقاء السوريين في هذه المرحلة".
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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