https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تقصف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-ميرغورود-الأوكرانية-1096070909.html
القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:18+0000
2024-12-23T09:18+0000
2024-12-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، "تم استهداف مطار عسكري قيد الخدمة في مدينة ميرغورود بمقاطعة بولتافا في أوكرانيا".وكانت قد دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعة بولتافا في وقت سابق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات في مدينة غلوبينو المجاورة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صورمشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
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https://sarabic.ae/20241223/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096067182.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة بولتافا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، "تم استهداف مطار عسكري قيد الخدمة في مدينة ميرغورود بمقاطعة بولتافا في أوكرانيا".
وأضاف ليبيديف، بأن الضربة نفذت في الساعة 20:50 مساء يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، ونتج عنها انفجار مدوي".
وكانت قد دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعة بولتافا في وقت سابق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات في مدينة غلوبينو المجاورة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.