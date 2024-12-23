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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تقصف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-ميرغورود-الأوكرانية-1096070909.html
القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:18+0000
2024-12-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، "تم استهداف مطار عسكري قيد الخدمة في مدينة ميرغورود بمقاطعة بولتافا في أوكرانيا".وكانت قد دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعة بولتافا في وقت سابق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات في مدينة غلوبينو المجاورة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صورمشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
https://sarabic.ae/20241223/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-57-وسو-34-المتطورة-فيديو-1096069941.html
https://sarabic.ae/20241223/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096067182.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية

09:18 GMT 23.12.2024
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© flickr.com / poter.simon
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة بولتافا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، "تم استهداف مطار عسكري قيد الخدمة في مدينة ميرغورود بمقاطعة بولتافا في أوكرانيا".

وأضاف ليبيديف، بأن الضربة نفذت في الساعة 20:50 مساء يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، ونتج عنها انفجار مدوي".

مقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام سو-57 أي في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
09:03 GMT
وكانت قد دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعة بولتافا في وقت سابق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات في مدينة غلوبينو المجاورة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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