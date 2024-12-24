https://sarabic.ae/20241224/أوربان-الغرب-دمر-اقتصاد-أوكرانيا-بالكامل-1096110497.html

أوربان: الغرب دمر اقتصاد أوكرانيا بالكامل

أوربان: الغرب دمر اقتصاد أوكرانيا بالكامل

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدمير اقتصاد أوكرانيا بالكامل. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أوربان: "لقد احترقت المبالغ الهائلة التي أنفقها الغرب على أوكرانيا، ونتيجة لذلك أصبحت البلاد غير قادرة على الحفاظ على اقتصادها، ولم تكن الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا سوى بداية العواقب المترتبة على استراتيجية غربية مضللة".وأضاف أوربان في مقابلة مع صحيفة "مغيار نمزيت": "لقد أنفقت أمريكا وأوروبا معًا نحو 300 مليار يورو على الحرب. وبهذه الأموال، يمكننا تحقيق زيادة سريعة في مستوى المعيشة في جميع أنحاء أوروبا. ويمكننا رفع منطقة البلقان بأكملها إلى مستوى التنمية الأوروبية. ويمكننا الحد من الهجرة، كان بإمكاننا بناء نظام دفاعي أوروبي جديد تماما، لكن هذه الأموال احترقت". وفي وقت سابق، قال أوربان إن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهذا مبلغ "مرعب". إذا تم استثمار هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، فإن الأوروبيين سيعيشون اليوم بشكل أفضل بكثير، ويمكن "صنع المعجزات".وتعليقا على الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، حيث أقر البرلمانان تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، قال رئيس الوزراء المجري إن هذه "مجرد البداية".ويذكر أن أوربان كان قد أكد، في محادثة مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، إن الخيار الأمثل لأوكرانيا هو أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا وكتلة "الناتو"، وإلا فإن الأوكرانيين سيخسرون بلادهم.كما أشار رئيس الوزراء المجري مرارًا وتكرارًا إلى أن الاقتصاد الأوكراني انهار، ولا يستمد قوته إلا من خلال التمويل من أوروبا والولايات المتحدة.الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانياسيارتو: وقف إطلاق النار في عيد الميلاد بين روسيا وأوكرانيا قد يدفع بعملية السلام

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