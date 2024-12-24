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أوربان: الغرب دمر اقتصاد أوكرانيا بالكامل
أوربان: الغرب دمر اقتصاد أوكرانيا بالكامل
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدمير اقتصاد أوكرانيا بالكامل. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:35+0000
2024-12-24T10:35+0000
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وقال أوربان: "لقد احترقت المبالغ الهائلة التي أنفقها الغرب على أوكرانيا، ونتيجة لذلك أصبحت البلاد غير قادرة على الحفاظ على اقتصادها، ولم تكن الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا سوى بداية العواقب المترتبة على استراتيجية غربية مضللة".وأضاف أوربان في مقابلة مع صحيفة "مغيار نمزيت": "لقد أنفقت أمريكا وأوروبا معًا نحو 300 مليار يورو على الحرب. وبهذه الأموال، يمكننا تحقيق زيادة سريعة في مستوى المعيشة في جميع أنحاء أوروبا. ويمكننا رفع منطقة البلقان بأكملها إلى مستوى التنمية الأوروبية. ويمكننا الحد من الهجرة، كان بإمكاننا بناء نظام دفاعي أوروبي جديد تماما، لكن هذه الأموال احترقت". وفي وقت سابق، قال أوربان إن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهذا مبلغ "مرعب". إذا تم استثمار هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، فإن الأوروبيين سيعيشون اليوم بشكل أفضل بكثير، ويمكن "صنع المعجزات".وتعليقا على الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، حيث أقر البرلمانان تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، قال رئيس الوزراء المجري إن هذه "مجرد البداية".ويذكر أن أوربان كان قد أكد، في محادثة مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، إن الخيار الأمثل لأوكرانيا هو أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا وكتلة "الناتو"، وإلا فإن الأوكرانيين سيخسرون بلادهم.كما أشار رئيس الوزراء المجري مرارًا وتكرارًا إلى أن الاقتصاد الأوكراني انهار، ولا يستمد قوته إلا من خلال التمويل من أوروبا والولايات المتحدة.الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانياسيارتو: وقف إطلاق النار في عيد الميلاد بين روسيا وأوكرانيا قد يدفع بعملية السلام
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العالم, المجر, أخبار المجر, هنغاريا, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار روسيا اليوم
العالم, المجر, أخبار المجر, هنغاريا, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار روسيا اليوم

أوربان: الغرب دمر اقتصاد أوكرانيا بالكامل

10:35 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدمير اقتصاد أوكرانيا بالكامل.
وقال أوربان: "لقد احترقت المبالغ الهائلة التي أنفقها الغرب على أوكرانيا، ونتيجة لذلك أصبحت البلاد غير قادرة على الحفاظ على اقتصادها، ولم تكن الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا سوى بداية العواقب المترتبة على استراتيجية غربية مضللة".
وأضاف أوربان في مقابلة مع صحيفة "مغيار نمزيت": "لقد أنفقت أمريكا وأوروبا معًا نحو 300 مليار يورو على الحرب. وبهذه الأموال، يمكننا تحقيق زيادة سريعة في مستوى المعيشة في جميع أنحاء أوروبا. ويمكننا رفع منطقة البلقان بأكملها إلى مستوى التنمية الأوروبية. ويمكننا الحد من الهجرة، كان بإمكاننا بناء نظام دفاعي أوروبي جديد تماما، لكن هذه الأموال احترقت".

ووفقا لأوربان: "تم تدمير البنية التحتية ونظام النقل والطاقة في أوكرانيا بالكامل، وفي المستقبل المنظور ستصبح البلاد غير قادرة على دعم اقتصادها".

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وفي وقت سابق، قال أوربان إن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهذا مبلغ "مرعب". إذا تم استثمار هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، فإن الأوروبيين سيعيشون اليوم بشكل أفضل بكثير، ويمكن "صنع المعجزات".
وتعليقا على الأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، حيث أقر البرلمانان تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، قال رئيس الوزراء المجري إن هذه "مجرد البداية".
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ويذكر أن أوربان كان قد أكد، في محادثة مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، إن الخيار الأمثل لأوكرانيا هو أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا وكتلة "الناتو"، وإلا فإن الأوكرانيين سيخسرون بلادهم.
كما أشار رئيس الوزراء المجري مرارًا وتكرارًا إلى أن الاقتصاد الأوكراني انهار، ولا يستمد قوته إلا من خلال التمويل من أوروبا والولايات المتحدة.
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