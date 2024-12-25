https://sarabic.ae/20241225/نائب-أوكراني-زيلينسكي-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-1096147664.html

نائب أوكراني: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام

نائب أوكراني: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يشكل العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لم يدرك زيلينسكي ذلك بنفسه بعد، لكنه اليوم يمثل عقبة رئيسية أمام السلام، وهو أمر لا يريده "فيسبوك" فحسب، بل جميع سكان أوكرانيا دون استثناء، من الشخص العادي إلى الجندي".وقال: "البائع الرئيسي للحزن والموت هو زيلينسكي، ويجب عليه الرحيل".وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةالكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو

https://sarabic.ae/20241224/المبعوث-الأمريكي-الخاص-المستقبلي-لأوكرانيا-يؤكد-رغبة-ترامب-في-السلام--1096145319.html

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