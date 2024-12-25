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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/نائب-أوكراني-زيلينسكي-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-1096147664.html
نائب أوكراني: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام
نائب أوكراني: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يشكل العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T04:32+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لم يدرك زيلينسكي ذلك بنفسه بعد، لكنه اليوم يمثل عقبة رئيسية أمام السلام، وهو أمر لا يريده "فيسبوك" فحسب، بل جميع سكان أوكرانيا دون استثناء، من الشخص العادي إلى الجندي".وقال: "البائع الرئيسي للحزن والموت هو زيلينسكي، ويجب عليه الرحيل".وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةالكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو
https://sarabic.ae/20241224/المبعوث-الأمريكي-الخاص-المستقبلي-لأوكرانيا-يؤكد-رغبة-ترامب-في-السلام--1096145319.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

نائب أوكراني: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام

04:32 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يشكل العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لم يدرك زيلينسكي ذلك بنفسه بعد، لكنه اليوم يمثل عقبة رئيسية أمام السلام، وهو أمر لا يريده "فيسبوك" فحسب، بل جميع سكان أوكرانيا دون استثناء، من الشخص العادي إلى الجندي".

ويعتقد النائب الأوكراني أن المنتفعين من ذلك هم فقط من يتحدثون عن ضرورة استمرار العمليات العسكرية ويخلقون "واقعًا مزيفًا من التعطش للحرب".

وقال: "البائع الرئيسي للحزن والموت هو زيلينسكي، ويجب عليه الرحيل".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام
أمس, 20:21 GMT
وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.
وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو، وأن تقوم كذلك بنزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن قبول وضعية الحياد وعدم امتلاك أسلحة نووية، كما أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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