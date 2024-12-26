https://sarabic.ae/20241226/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-سيارة-تابعة-للجهاد-الإسلامي-وسط-قطاع-غزة-1096195391.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تابعة "للجهاد الإسلامي" وسط قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تابعة "للجهاد الإسلامي" وسط قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف سيارة تابعة لأعضاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T05:24+0000
2024-12-26T05:24+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت طائرة لسلاح الجو، وبشكل موجّه وبدقة وبتوجيه استخباري، سيارة كانت تقل خلية مخربين من الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة".وأشار البيان إلى أن "الجيش سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 5 صحفيين قتلوا جراء قصف القوات الإسرائيلية سيارة عملهم أثناء قيامهم بتصوير تقرير في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.كاتس: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي"حماس": إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
https://sarabic.ae/20241226/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-20-آخرين-جراء-ضربتين-إسرائيليتين-في-قطاع-غزة-1096192709.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, العالم العربي
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تابعة "للجهاد الإسلامي" وسط قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف سيارة تابعة لأعضاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت طائرة لسلاح الجو، وبشكل موجّه وبدقة وبتوجيه استخباري، سيارة كانت تقل خلية مخربين من الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة".
وأضاف: "️قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى".
وأشار البيان إلى أن "الجيش سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 5 صحفيين قتلوا جراء قصف القوات الإسرائيلية سيارة عملهم أثناء قيامهم بتصوير تقرير في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد انتشال طواقم الدفاع المدني للقتلى وإخماد حريق اندلع بعد قصف الجيش الإسرائيلي سيارة صحفية أمام بوابة مستشفى "العودة" وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 5 صحفيين.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.