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لافروف: لا يمكن السماح بانهيار سوريا على الرغم من أن البعض يرغب في ذلك
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https://sarabic.ae/20241226/الرئيس-الإيراني-سندافع-عن-بلدنا-بكل-قوة-ولن-نسمح-لأحد-بالاعتداء-علينا-1096201859.html
الرئيس الإيراني: سندافع عن بلدنا بكل قوة ولن نسمح لأحد بالاعتداء علينا
الرئيس الإيراني: سندافع عن بلدنا بكل قوة ولن نسمح لأحد بالاعتداء علينا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن "طهران ليس لديها أطماع في أي بلد ولا خلاف مع أحد". 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T09:05+0000
2024-12-26T09:05+0000
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وقال بزشكيان، في كلمة له، إن "العدو لا يريد الاستقرار والأمن والسلام في إيران"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لأي أحد بالاعتداء على وحدة أراضيها وستدافع بكل قوة"، بحسب قناة "العالم" الإيرانية.وكشفت السلطات العسكرية الإيرانية، أمس الأربعاء، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية، إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة.ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، مساء أمس الأربعاء، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً، للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين، أن "القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير من العام الإيراني، تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوهًا إلى أن مقر "خاتم الأنبياء" يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.وأكد اللواء رشيد أن "عدد المناورات الكبرى فيها (في إيران) يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددًا على أن إيران، حسب عقيدتها الدفاعية، "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ البالستية الإيرانية، التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية، أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
https://sarabic.ae/20241214/الحرس-الثوري-الإيراني-على-الأمريكيين-أن-يخافوا-من-خيالهم-1095785102.html
https://sarabic.ae/20241225/الحرس-الثوري-لن-يكون-هناك-كيان-صهيوني-خلال-سنوات-قليلة-1096187981.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني: سندافع عن بلدنا بكل قوة ولن نسمح لأحد بالاعتداء علينا

09:05 GMT 26.12.2024
© Sputnikالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن "طهران ليس لديها أطماع في أي بلد ولا خلاف مع أحد".
وقال بزشكيان، في كلمة له، إن "العدو لا يريد الاستقرار والأمن والسلام في إيران"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لأي أحد بالاعتداء على وحدة أراضيها وستدافع بكل قوة"، بحسب قناة "العالم" الإيرانية.
وكشفت السلطات العسكرية الإيرانية، أمس الأربعاء، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية، إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة.
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم
14 ديسمبر, 13:30 GMT
ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، مساء أمس الأربعاء، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً، للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".
وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين، أن "القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير من العام الإيراني، تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوهًا إلى أن مقر "خاتم الأنبياء" يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
الحرس الثوري: لن يكون هناك "كيان صهيوني" خلال سنوات قليلة
أمس, 18:59 GMT
وأكد اللواء رشيد أن "عدد المناورات الكبرى فيها (في إيران) يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددًا على أن إيران، حسب عقيدتها الدفاعية، "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".

وقال القائد العسكري الإيراني، إن "العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات وعمليات هجومية قوية مثل "الوعد الصادق 2"، التي كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".

ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ البالستية الإيرانية، التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية، أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
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