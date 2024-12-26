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السعودية تستضيف حدثا مهما في 2026
السعودية تستضيف حدثا مهما في 2026
سبوتنيك عربي
اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الخميس، "استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج العربي بنسختها السابعة والعشرين عام 2026". 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وقال أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، إن "كأس الخليج المقبلة (خليجي 27) ستقام السعودية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026".وأوضح الرميحي، أن البطولة ستقام في العراق في حالة اعتذار السعودية عن استضافتها، مشيرا إلى أنها ستنطلق في 23 سبتمبر/ أيلول حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.وكشف أن "تغيير موعد البطولة من شهري ديسمبر ويناير في النسخة الـ27 إلى سبتمبر وديسمبر، بسبب استضافة السعودية لكأس آسيا 2027"، مؤكدا أن فارق التوقيت بين المباريات سيكون 72 ساعة وهو النظام المعمول به في اللوائح الدولية.الجدير بالذكر أن الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، وبمشاركة ثمانية منتخبات.ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.
https://sarabic.ae/20241226/نعتذر-من-الحكومة-والشعب-بيان-من-البحرين-بعد-واقعة-علم-العراق-القديم-1096213065.html
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أخبار الخليج , رياضة, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات, الأخبار
أخبار الخليج , رياضة, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات, الأخبار

السعودية تستضيف حدثا مهما في 2026

13:47 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الخميس، "استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج العربي بنسختها السابعة والعشرين عام 2026".
وقال أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، إن "كأس الخليج المقبلة (خليجي 27) ستقام السعودية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026".
وأوضح الرميحي، أن البطولة ستقام في العراق في حالة اعتذار السعودية عن استضافتها، مشيرا إلى أنها ستنطلق في 23 سبتمبر/ أيلول حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
وكشف أن "تغيير موعد البطولة من شهري ديسمبر ويناير في النسخة الـ27 إلى سبتمبر وديسمبر، بسبب استضافة السعودية لكأس آسيا 2027"، مؤكدا أن فارق التوقيت بين المباريات سيكون 72 ساعة وهو النظام المعمول به في اللوائح الدولية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
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الجدير بالذكر أن الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، وبمشاركة ثمانية منتخبات.
ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.
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