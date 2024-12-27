https://sarabic.ae/20241227/خبير-خفض-سن-التعبئة-لن-ينقذ-أوكرانيا-1096254546.html
خبير: خفض سن التعبئة لن ينقذ أوكرانيا
خبير: خفض سن التعبئة لن ينقذ أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاماً لن يساعد أوكرانيا على زيادة قوة قواتها المسلحة حتى إلى 85%، وسوف يستمر الفرار من صفوف الجيش الأوكراني. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T16:27+0000
2024-12-27T16:27+0000
2024-12-27T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في تلك الوسائل نقلا عن خبير عسكري: "خفض سن التجنيد لن يكون له تأثير كبير هنا"، متابعا نقلاً عن مصادر لم يسمها، إلى أن كييف تحتاج إلى تجنيد 160 ألف جندي لتزويد ألويتها بنسبة 85%.وبحسب الخبير، فإن مثل هذه الظروف تؤدي إلى "مشكلة كبيرة" تتمثل في الفرار من الخدمة، سواء على الخطوط الأمامية أو في مراكز التدريب العسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير: خفض سن التعبئة لن ينقذ أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاماً لن يساعد أوكرانيا على زيادة قوة قواتها المسلحة حتى إلى 85%، وسوف يستمر الفرار من صفوف الجيش الأوكراني.
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن خبير عسكري: "خفض سن التجنيد لن يكون له تأثير كبير هنا"، متابعا نقلاً عن مصادر لم يسمها، إلى أن كييف تحتاج إلى تجنيد 160 ألف جندي لتزويد ألويتها بنسبة 85%.
وقال: "الظروف على الجبهة صعبة، حيث يقاتل العديد من الجنود لسنوات دون تناوب وبأسلحة محدودة، كل ذلك على خلفية التقدم البطيء ولكن الثابت للقوات الروسية".
وبحسب الخبير، فإن مثل هذه الظروف تؤدي إلى "مشكلة كبيرة" تتمثل في الفرار من الخدمة، سواء على الخطوط الأمامية أو في مراكز التدريب العسكري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.