https://sarabic.ae/20241227/خبير-خفض-سن-التعبئة-لن-ينقذ-أوكرانيا-1096254546.html

خبير: خفض سن التعبئة لن ينقذ أوكرانيا

خبير: خفض سن التعبئة لن ينقذ أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاماً لن يساعد أوكرانيا على زيادة قوة قواتها المسلحة حتى إلى 85%، وسوف يستمر الفرار من صفوف الجيش الأوكراني. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T16:27+0000

2024-12-27T16:27+0000

2024-12-27T16:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في تلك الوسائل نقلا عن خبير عسكري: "خفض سن التجنيد لن يكون له تأثير كبير هنا"، متابعا نقلاً عن مصادر لم يسمها، إلى أن كييف تحتاج إلى تجنيد 160 ألف جندي لتزويد ألويتها بنسبة 85%.وبحسب الخبير، فإن مثل هذه الظروف تؤدي إلى "مشكلة كبيرة" تتمثل في الفرار من الخدمة، سواء على الخطوط الأمامية أو في مراكز التدريب العسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

https://sarabic.ae/20241227/شولتس-أجريت-محادثتين-مع-ترامب-واتفقنا-على-تنسيق-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1096253815.html

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