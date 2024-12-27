https://sarabic.ae/20241227/شولتس-أجريت-محادثتين-مع-ترامب-واتفقنا-على-تنسيق-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1096253815.html
شولتس: أجريت محادثتين مع ترامب واتفقنا على تنسيق المواقف بشأن أوكرانيا
شولتس: أجريت محادثتين مع ترامب واتفقنا على تنسيق المواقف بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أنه بالفعل أجرى محادثتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واتفقا على تنسيق مواقفهما بشكل وثيق بشأن... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:53+0000
2024-12-27T15:53+0000
2024-12-27T15:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال شولتس في تصريح: "لقد تحدثت بالفعل مرتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، واتفقنا أنه يجب علينا (أمريكا وأوروبا) تنسيق أعمالنا بشكل وثيق مع بعضنا بعض بشأن الصراع الأوكراني".وقال: "في وقت لاحق، سيتم أيضًا مناقشة الضمانات الأمنية إلى أوكرانيا وستلعب ألمانيا أيضًا دورًا مهمًا فيها".ولفت شولتس إلى أنه سيجري محادثة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
شولتس: أجريت محادثتين مع ترامب واتفقنا على تنسيق المواقف بشأن أوكرانيا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أنه بالفعل أجرى محادثتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واتفقا على تنسيق مواقفهما بشكل وثيق بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال شولتس في تصريح: "لقد تحدثت بالفعل مرتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، واتفقنا أنه يجب علينا (أمريكا وأوروبا) تنسيق أعمالنا بشكل وثيق مع بعضنا بعض بشأن الصراع الأوكراني".
ولفت المستشار إلى أن ألمانيا "ستلعب دورا مهما" في ضمان أمن أوكرانيا، لكنها "لن ترسل جنودها إلى هذه الحرب".
وقال: "في وقت لاحق، سيتم أيضًا مناقشة الضمانات الأمنية إلى أوكرانيا وستلعب ألمانيا أيضًا دورًا مهمًا فيها".
ووصف شولتس النقاش حول إمكانية إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا بأنه "غريب"، قائلا: "لن أرسل جنوداً ألماناً إلى هذه الحرب".
ولفت شولتس إلى أنه سيجري محادثة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.