https://sarabic.ae/20241228/الداخلية-الأردنية-لن-نجبر-أحدا-على-مغادرة-المملكة-والخيار-متروك-للاجئين-السوريين-1096291895.html
الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين
الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
كشف مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب الأردنية، باسم الدهامشة، اليوم السبت، عن عدد السوريين الذين غادروا عبر المملكة، منذ 6 ديسمبر 2024. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T21:33+0000
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وأجرت قناة "المملكة"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الدهامشة، أكد من خلالها أن 22,215 سوريا غادروا عبر بلاده منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء، والأرقام يجري تحديثها كل ساعة، كما جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".وشدد المسؤول الأردني على أن المملكة لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد والخيار متروك للاجئين السوريين، منوها إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده، مضيفا "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".ويذكر أن الأردن قرر في 6 ديسمبر الجاري إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، على خلفية الظروف الأمنية في سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين
كشف مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب الأردنية، باسم الدهامشة، اليوم السبت، عن عدد السوريين الذين غادروا عبر المملكة، منذ 6 ديسمبر 2024.
وأجرت قناة
"المملكة"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الدهامشة، أكد من خلالها أن 22,215 سوريا غادروا عبر بلاده منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".
وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين
الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء، والأرقام يجري تحديثها كل ساعة، كما جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".
وشدد المسؤول الأردني على أن المملكة لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد والخيار متروك للاجئين السوريين، منوها إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده، مضيفا "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".
ويذكر أن الأردن قرر في 6 ديسمبر الجاري إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، على خلفية الظروف الأمنية في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.