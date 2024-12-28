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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
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12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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https://sarabic.ae/20241228/الداخلية-الأردنية-لن-نجبر-أحدا-على-مغادرة-المملكة-والخيار-متروك-للاجئين-السوريين-1096291895.html
الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين
الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
كشف مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب الأردنية، باسم الدهامشة، اليوم السبت، عن عدد السوريين الذين غادروا عبر المملكة، منذ 6 ديسمبر 2024. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T21:33+0000
2024-12-28T21:33+0000
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وأجرت قناة "المملكة"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الدهامشة، أكد من خلالها أن 22,215 سوريا غادروا عبر بلاده منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء، والأرقام يجري تحديثها كل ساعة، كما جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".وشدد المسؤول الأردني على أن المملكة لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد والخيار متروك للاجئين السوريين، منوها إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده، مضيفا "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".ويذكر أن الأردن قرر في 6 ديسمبر الجاري إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، على خلفية الظروف الأمنية في سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241227/ملك-الأردن-يؤكد-لماكرون-دعم-بلاده-لسوريا-في-بناء-دولة-ذات-سيادة-كاملة-1096258551.html
https://sarabic.ae/20241226/بعد-لقاء-الصفدي-والشرع-كيف-يخطط-الأردن-للتعامل-مع-سوريا-لحل-الأزمات-العالقة-بينهما-1096223840.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا على مغادرة المملكة والخيار متروك للاجئين السوريين

21:33 GMT 28.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
كشف مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب الأردنية، باسم الدهامشة، اليوم السبت، عن عدد السوريين الذين غادروا عبر المملكة، منذ 6 ديسمبر 2024.
وأجرت قناة "المملكة"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الدهامشة، أكد من خلالها أن 22,215 سوريا غادروا عبر بلاده منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأن عددا كبيرا منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة
أمس, 19:24 GMT
وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3,106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء، والأرقام يجري تحديثها كل ساعة، كما جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".
وشدد المسؤول الأردني على أن المملكة لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد والخيار متروك للاجئين السوريين، منوها إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده، مضيفا "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".
ويذكر أن الأردن قرر في 6 ديسمبر الجاري إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، على خلفية الظروف الأمنية في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بعد لقاء الصفدي والشرع... كيف يخطط الأردن للتعامل مع سوريا لحل الأزمات العالقة بينهما؟
26 ديسمبر, 17:17 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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