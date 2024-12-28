https://sarabic.ae/20241228/منتج-عربي-على-طاولة-رونالدو-الذهب-الأخضر-تحت-الأضواء----1096282965.html
منتج عربي على طاولة رونالدو... "الذهب الأخضر" تحت الأضواء
منتج عربي على طاولة رونالدو... "الذهب الأخضر" تحت الأضواء
سبوتنيك عربي
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر منتجًا تونسيًا شهيرا على طاولة عشاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الشارع الرياضي... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T14:38+0000
2024-12-28T14:38+0000
2024-12-28T14:38+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونشرت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، ألبوم صور من احتفالات العائلة بأعياد الميلاد، تظهر قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء الأسرة.وتفاعل التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء أسرة رونالدو، معتبرين أن استهلاك عائلة رونالدو لزيت الزيتون هو أفضل إشهار وترويج لهذا المنتج الذي تشتهر به بلادهم.وفي المقابل تضامن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صاحب العلامة التجارية، رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الذي يقبع في السجن بتهم فساد.الجدير بالذكر أنه تم إيقاف رجل الأعمال وأحد أهم مصدّري زيت الزيتون، عبد العزيز المخلوفي، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتحقيق معه في شبهات فساد مالي وإداري.رونالدو يسبح بين الثلوج في مشهد يثير متابعيه... فيديومفاجأة سارة للجماهير الإيرانية بشأن كريستيانو رونالدو
https://sarabic.ae/20241228/رونالدو-يتحدث-عن-خطته-بعد-اعتزال-كرة-القدم-1096268847.html
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منوعات, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتج عربي على طاولة رونالدو... "الذهب الأخضر" تحت الأضواء
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر منتجًا تونسيًا شهيرا على طاولة عشاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الشارع الرياضي التونسي.
ونشرت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، ألبوم صور من احتفالات العائلة بأعياد الميلاد، تظهر قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء الأسرة.
وتفاعل التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء أسرة رونالدو، معتبرين أن استهلاك عائلة رونالدو
لزيت الزيتون هو أفضل إشهار وترويج لهذا المنتج الذي تشتهر به بلادهم.
يذكر أن قارورة زيت الزيتون، التي كانت موجودة على طاولة عشاء أسرة رونالدو، كانت تحمل العلامة التجارية التونسية الشهيرة "تيرا دوليسا".
وفي المقابل تضامن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
مع صاحب العلامة التجارية، رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الذي يقبع في السجن بتهم فساد.
الجدير بالذكر أنه تم إيقاف رجل الأعمال وأحد أهم مصدّري زيت الزيتون، عبد العزيز المخلوفي، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتحقيق معه في شبهات فساد مالي وإداري.