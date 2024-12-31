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https://sarabic.ae/20241231/بوتين-روسيا-قادرة-على-تجاوز-التحديات-الصعبة-1096361834.html
بوتين: روسيا قادرة على تجاوز التحديات الصعبة
بوتين: روسيا قادرة على تجاوز التحديات الصعبة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد أن روسيا تمكنت من تجاوز أصعب التحديات. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T12:31+0000
2024-12-31T13:33+0000
روسيا
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وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطني روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في روسيا، كانت هذه الفترة مليئة بالعديد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث ذات الأهمية التاريخية والواسعة النطاق".وتابع: "نعم، لا يزال أمامنا الكثير من المهام التي يجب حلها، ولكن يحق لنا أن نفخر بما تم إنجازه بالفعل، كل ذلك مصدر فخرنا واعتزازنا المشترك، وهو أساس موثوق لمزيد من التطوير، لقد تمكنت بلادنا، لمستقلة والحرة والقوية، من التصدي لأصعب التحديات، والآن، على عتبة العام الجديد، نحن نفكر في المستقبل، نحن على يقين من أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسوف نمضي قدما إلى الأمام فقط".وأضاف: "نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة والثروة المطلقة بالنسبة لنا كانت وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها، المشاعر الصادقة تجاه الوطن الأم تملأ حياتنا وتشحنها بمعاني عالية وسامية. وباتت الرغبة في الإسهام في حماية سيادة بلادنا وأمنها ومصالحها وتطورها الحر المستقل، مسألة شرف بالنسبة لنا".وأضاف: "نحن نفتخر ونعتز بشجاعتكم وإقدامكم، ونحن نثق بكم وفي نزاهتكم. نحييكم ونحيي الذكرى السنوية الثمانين للنصر العظيم ونبجل ونقدر أعلى التقدير ذكرى أسلافنا، الذين قاتلوا من أجل الدفاع عن الوطن الأم في جميع الأوقات، في سبيل كل ذلك تم إعلان عام 2025 القادم في روسيا باعتباره عام حماة الوطن الوطن والمدافعين عنه".وتابع: "نحن أبناء وأحفاد الجيل الذي سحق النازية، نحن سنبقى أوفياء مخلصين للعهد ولتقاليد محاربينا القدامى".وأضاف: "أيها الأصدقاء الأعزاء، كنا وسنبقى دائما ننظر إلى حلول العام الجديد بكثير من الدفء والود، ونأمل أن تتحقق أحلامنا ونوايانا، أفضل وأطيب النوايا الخيرة، بالتأكيد".وختم بالقول: "كل عام وأنتم بخير، سنة جديدة سعيدة أيها الأصدقاء الأعزاء! سنة جديدة سعيدة في عام 2025!".وخاطب بوتين من الكرملين مواطني روسيا بخطاب تقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة؛ وكان أول من رأى تهنئة رئيس الدولة هم سكان كامتشاتكا وتشوكوتكا، حيث حل العام الجديد هناك.
https://sarabic.ae/20241230/بوتين-يهنأ-رؤساء-دول-عدة-بمناسبة-العام-الجديد-وعيد-الميلاد-1096326524.html
https://sarabic.ae/20241224/بوتين-يحقق-حلم-طفلة-من-بيلغورود-فيديو--1096135886.html
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روسيا

بوتين: روسيا قادرة على تجاوز التحديات الصعبة

12:31 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد أن روسيا تمكنت من تجاوز أصعب التحديات.
وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطني روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في روسيا، كانت هذه الفترة مليئة بالعديد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث ذات الأهمية التاريخية والواسعة النطاق".

وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا".

وتابع: "نعم، لا يزال أمامنا الكثير من المهام التي يجب حلها، ولكن يحق لنا أن نفخر بما تم إنجازه بالفعل، كل ذلك مصدر فخرنا واعتزازنا المشترك، وهو أساس موثوق لمزيد من التطوير، لقد تمكنت بلادنا، لمستقلة والحرة والقوية، من التصدي لأصعب التحديات، والآن، على عتبة العام الجديد، نحن نفكر في المستقبل، نحن على يقين من أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسوف نمضي قدما إلى الأمام فقط".
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أمس, 10:35 GMT
وأضاف: "نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة والثروة المطلقة بالنسبة لنا كانت وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها، المشاعر الصادقة تجاه الوطن الأم تملأ حياتنا وتشحنها بمعاني عالية وسامية. وباتت الرغبة في الإسهام في حماية سيادة بلادنا وأمنها ومصالحها وتطورها الحر المستقل، مسألة شرف بالنسبة لنا".

وتابع: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا، مع جنودنا وقادة قواتنا، أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن".

وأضاف: "نحن نفتخر ونعتز بشجاعتكم وإقدامكم، ونحن نثق بكم وفي نزاهتكم. نحييكم ونحيي الذكرى السنوية الثمانين للنصر العظيم ونبجل ونقدر أعلى التقدير ذكرى أسلافنا، الذين قاتلوا من أجل الدفاع عن الوطن الأم في جميع الأوقات، في سبيل كل ذلك تم إعلان عام 2025 القادم في روسيا باعتباره عام حماة الوطن الوطن والمدافعين عنه".
وتابع: "نحن أبناء وأحفاد الجيل الذي سحق النازية، نحن سنبقى أوفياء مخلصين للعهد ولتقاليد محاربينا القدامى".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
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وأضاف: "أيها الأصدقاء الأعزاء، كنا وسنبقى دائما ننظر إلى حلول العام الجديد بكثير من الدفء والود، ونأمل أن تتحقق أحلامنا ونوايانا، أفضل وأطيب النوايا الخيرة، بالتأكيد".

وتابع: "لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل حلول العام الجديد، في هذه اللحظات، يكون أقرب الأشخاص بجوارنا، عائلتنا وأطفالنا وأولياء أمورنا وأحفادنا وأصدقائنا ورفاقنا، أتمنى الرفاهية والازدهار لكل بيت من بيوتنا، ولكل عائلاتنا ولبلدنا الحبيب، روسيا!".

وختم بالقول: "كل عام وأنتم بخير، سنة جديدة سعيدة أيها الأصدقاء الأعزاء! سنة جديدة سعيدة في عام 2025!".
وخاطب بوتين من الكرملين مواطني روسيا بخطاب تقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة؛ وكان أول من رأى تهنئة رئيس الدولة هم سكان كامتشاتكا وتشوكوتكا، حيث حل العام الجديد هناك.
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