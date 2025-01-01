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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250101/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مقاطعة-كورسك-الروسية-بالصواريخ-في-الدقائق-الأولى-من-العام-الجديد-1096374177.html
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو في مقاطعة كورسك في الدقائق الأولى من العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T02:46+0000
2025-01-01T02:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وكتب ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، على منصة "تيليغرام": "في الدقائق الأولى من عام 2025، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك".وأشار خينشتين إلى أن الهجوم لم يسفر عن الخسائر التي كانت القوات الأوكرانية تأمل بتحقيقها، حيث لم تُسجل أي وفيات أو أضرار كبيرة.وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر خزانة توزيع الغاز بالقرب من بلدة جيري، مما تسبب في قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت، لكنه أكد أن إمدادات الغاز للمنازل لم تتأثر، وستبدأ عمليات الإصلاح صباح اليوم.وفي وقت سابق من مساء 31 ديسمبر/ كانون الأول، أسفر هجوم صاروخي آخر على مدينة ليفغوف في مقاطعة كورسك عن أضرار جسيمة في مبنى سكني، وأدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي معلومات حول المناطق التي يمكن أن تصل إليها الصواريخ بعيدة المدى التي توفرها دول الناتو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مناطق دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم، تقع ضمن نطاق هذه الصواريخ، إلى جانب أجزاء من مناطق وسط روسيا مثل بريانسك، وأورلوف، وكورسك، وبيلغورود، وفورونيج، وبعض أجزاء مناطق كالوجا، وسمولينسك، وتامبوف.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096334320.html
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ في الدقائق الأولى من العام الجديد

02:46 GMT 01.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو في مقاطعة كورسك في الدقائق الأولى من العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وكتب ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، على منصة "تيليغرام": "في الدقائق الأولى من عام 2025، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك".
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
30 ديسمبر 2024, 12:21 GMT
وأشار خينشتين إلى أن الهجوم لم يسفر عن الخسائر التي كانت القوات الأوكرانية تأمل بتحقيقها، حيث لم تُسجل أي وفيات أو أضرار كبيرة.
وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر خزانة توزيع الغاز بالقرب من بلدة جيري، مما تسبب في قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت، لكنه أكد أن إمدادات الغاز للمنازل لم تتأثر، وستبدأ عمليات الإصلاح صباح اليوم.
وفي وقت سابق من مساء 31 ديسمبر/ كانون الأول، أسفر هجوم صاروخي آخر على مدينة ليفغوف في مقاطعة كورسك عن أضرار جسيمة في مبنى سكني، وأدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي معلومات حول المناطق التي يمكن أن تصل إليها الصواريخ بعيدة المدى التي توفرها دول الناتو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مناطق دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم، تقع ضمن نطاق هذه الصواريخ، إلى جانب أجزاء من مناطق وسط روسيا مثل بريانسك، وأورلوف، وكورسك، وبيلغورود، وفورونيج، وبعض أجزاء مناطق كالوجا، وسمولينسك، وتامبوف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
28 ديسمبر 2024, 01:00 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:01 GMT
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