في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250102/في-واقعة-غريبة-مدينة-عربية-تفتح-تحقيقا-في-اختفاء-مراحيض-عامة-1096420959.html
في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة
في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة
سبوتنيك عربي
أثارت سرقة مراحيض عمومية حديثة، في أحد البلدان العربية استياء السكان المحليين، مطالبين السلطات بالبحث عن الجناة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T14:10+0000
2025-01-02T14:18+0000
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تعرضت مراحيض عمومية حديثة التشييد، على مستوى مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعملية سرقة بعض محتوياتها، شملت تجهيزاتها من صنابير ومرايا وغيرها، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في صفوف المواطنين والمسؤولين بالعاصمة الاقتصادية.وذكرت صحيفة مغربية أن تحقيقات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم فتحها في هذه الواقعة من أجل الوصول إلى أصحاب هذا الفعل الجرمي.والجدير بالذكر أن عملية السرقة المذكورة أثارت استياء كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من روادها عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يضر بمصالح المواطنين ويعطي صورة سلبية عن ساكنة حي مولاي رشيد.وبدوره، عبر مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن أسفه لهذه الممارسات التي تسيء إلى الساكنة البيضاوية وتضر بمصالحها.وبحسب صحيفة "هسبريس" التي نشرت الخبر، فإن جماعة الدار البيضاء قد صادقت على اتفاقية تهم إحداث 60 مرحاضا عموميا يتم وضعها بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث تم وضع عدد منها في مناطق مختلفة سواء بمركز المدينة أو بعض المناطق الاستراتيجية.دراسة: إفراغ الأمعاء قبل ممارسة الرياضة له تأثير مذهل على أدائك تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيا
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, سرقة, مراحيض, المراحيض العامة
منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, سرقة, مراحيض, المراحيض العامة

في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة

14:10 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 02.01.2025)
© Getty Images / Owen Franken - Corbisصورة لمراحيض عامة
صورة لمراحيض عامة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Owen Franken - Corbis
تابعنا عبر
أثارت سرقة مراحيض عمومية حديثة، في أحد البلدان العربية استياء السكان المحليين، مطالبين السلطات بالبحث عن الجناة.
تعرضت مراحيض عمومية حديثة التشييد، على مستوى مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعملية سرقة بعض محتوياتها، شملت تجهيزاتها من صنابير ومرايا وغيرها، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في صفوف المواطنين والمسؤولين بالعاصمة الاقتصادية.
وذكرت صحيفة مغربية أن تحقيقات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم فتحها في هذه الواقعة من أجل الوصول إلى أصحاب هذا الفعل الجرمي.
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والتقطت كاميرات مثبتة بالمراحيض المذكورة صورا لمنفذي الفعل الجرمي، حيث يتم البحث للتوصل إلى هوياتهم وإحالتهم على أنظار العدالة.
والجدير بالذكر أن عملية السرقة المذكورة أثارت استياء كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من روادها عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يضر بمصالح المواطنين ويعطي صورة سلبية عن ساكنة حي مولاي رشيد.
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وبدوره، عبر مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن أسفه لهذه الممارسات التي تسيء إلى الساكنة البيضاوية وتضر بمصالحها.
وبحسب صحيفة "هسبريس" التي نشرت الخبر، فإن جماعة الدار البيضاء قد صادقت على اتفاقية تهم إحداث 60 مرحاضا عموميا يتم وضعها بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث تم وضع عدد منها في مناطق مختلفة سواء بمركز المدينة أو بعض المناطق الاستراتيجية.
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