https://sarabic.ae/20250102/في-واقعة-غريبة-مدينة-عربية-تفتح-تحقيقا-في-اختفاء-مراحيض-عامة-1096420959.html
في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة
في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة
سبوتنيك عربي
أثارت سرقة مراحيض عمومية حديثة، في أحد البلدان العربية استياء السكان المحليين، مطالبين السلطات بالبحث عن الجناة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T14:10+0000
2025-01-02T14:10+0000
2025-01-02T14:18+0000
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تعرضت مراحيض عمومية حديثة التشييد، على مستوى مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعملية سرقة بعض محتوياتها، شملت تجهيزاتها من صنابير ومرايا وغيرها، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في صفوف المواطنين والمسؤولين بالعاصمة الاقتصادية.وذكرت صحيفة مغربية أن تحقيقات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم فتحها في هذه الواقعة من أجل الوصول إلى أصحاب هذا الفعل الجرمي.والجدير بالذكر أن عملية السرقة المذكورة أثارت استياء كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من روادها عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يضر بمصالح المواطنين ويعطي صورة سلبية عن ساكنة حي مولاي رشيد.وبدوره، عبر مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن أسفه لهذه الممارسات التي تسيء إلى الساكنة البيضاوية وتضر بمصالحها.وبحسب صحيفة "هسبريس" التي نشرت الخبر، فإن جماعة الدار البيضاء قد صادقت على اتفاقية تهم إحداث 60 مرحاضا عموميا يتم وضعها بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث تم وضع عدد منها في مناطق مختلفة سواء بمركز المدينة أو بعض المناطق الاستراتيجية.دراسة: إفراغ الأمعاء قبل ممارسة الرياضة له تأثير مذهل على أدائك تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيا
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, سرقة, مراحيض, المراحيض العامة
منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, سرقة, مراحيض, المراحيض العامة
في واقعة غريبة... مدينة عربية تفتح تحقيقا في "اختفاء" مراحيض عامة
14:10 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 02.01.2025)
أثارت سرقة مراحيض عمومية حديثة، في أحد البلدان العربية استياء السكان المحليين، مطالبين السلطات بالبحث عن الجناة.
تعرضت مراحيض عمومية حديثة التشييد، على مستوى مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعملية سرقة بعض محتوياتها، شملت تجهيزاتها من صنابير ومرايا وغيرها، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في صفوف المواطنين والمسؤولين بالعاصمة الاقتصادية.
وذكرت صحيفة مغربية أن تحقيقات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم فتحها في هذه الواقعة من أجل الوصول إلى أصحاب هذا الفعل الجرمي.
26 ديسمبر 2024, 11:59 GMT
والتقطت كاميرات مثبتة بالمراحيض المذكورة صورا لمنفذي الفعل الجرمي، حيث يتم البحث للتوصل إلى هوياتهم وإحالتهم على أنظار العدالة.
والجدير بالذكر أن عملية السرقة المذكورة أثارت استياء كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من روادها عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يضر بمصالح المواطنين
ويعطي صورة سلبية عن ساكنة حي مولاي رشيد.
17 ديسمبر 2024, 06:55 GMT
وبدوره، عبر مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء،
عن أسفه لهذه الممارسات التي تسيء إلى الساكنة البيضاوية وتضر بمصالحها.
وبحسب صحيفة "هسبريس" التي نشرت الخبر،
فإن جماعة الدار البيضاء قد صادقت على اتفاقية تهم إحداث 60 مرحاضا عموميا يتم وضعها بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث تم وضع عدد منها في مناطق مختلفة سواء بمركز المدينة أو بعض المناطق الاستراتيجية.